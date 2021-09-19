Трусова выиграла турнир в США
По итогам короткой и произвольной программ фигуристка набрала 216,80 балла.
Второе место заняла представительница Кореи Пак Ён Чон (212,40), третья — американка Габриэлла Иззо, набравшая 182,76 балла.
На чемпионате мира — 2021 в Стокгольме Трусова завоевала бронзовую медаль.
Напомним, что ранее фигуристка стала первой одиночницей, которая в произвольной программе приземлила пять четверных прыжков.
Ранее Мария Бутырская оценила выступление россиянки Александры Трусовой на турнире U.S. International Classic.