Трусова выиграла турнир в США

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Российская фигуристка Александра Трусова выиграла турнир U.S. International Classic в США.

По итогам короткой и произвольной программ фигуристка набрала 216,80 балла.

Второе место заняла представительница Кореи Пак Ён Чон (212,40), третья — американка Габриэлла Иззо, набравшая 182,76 балла.

На чемпионате мира — 2021 в Стокгольме Трусова завоевала бронзовую медаль.

Напомним, что ранее фигуристка стала первой одиночницей, которая в произвольной программе приземлила пять четверных прыжков.

Ранее Мария Бутырская оценила выступление россиянки Александры Трусовой на турнире U.S. International Classic.

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