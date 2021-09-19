Бутырская: Трусова поразила своим взрослым катанием

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Чемпионка мира 1999 года по фигурному катанию Мария Бутырская оценила выступление россиянки Александры Трусовой на турнире U.S. International Classic.

«Знаю, что Саша упала с трикселя, но тем не менее она выиграла. Я смотрела и короткую, и произвольную на контрольных прокатах. Сейчас готова выступать и бороться за самые высокие места. Сквозь экран чувствуется её энергетика. Желание победить так и прёт из неё. Саша меня поразила своим взрослым катанием: раньше только прыгала, а сейчас уже начала кататься. У неё видна целостная программа, она осмысленно всё делает. Саша — большая умничка. Ничего страшного, что сорвала аксель. Ещё есть время пробовать его на соревнованиях, чтобы затем сделать его там, где он будет особенно необходим для победы. Трусова даже с падением на первом месте, у неё есть запас за счёт других элементов и компонентов. Я уверена на сто процентов, что Саша победит. В данный момент она выглядит лучше всех тех, кто соревнуется с ней в Бостоне», — цитирует «Матч ТВ» Бутырскую.

Ранее сообщалось, что Трусова выиграла короткую программу на турнире в США.

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