Трусова выиграла короткую программу на турнире в США
- © РИА Новости / Александр Вильф
Трусова получила за исполнение короткой программы 74,75 балла.
Второе место заняла кореянка Пак Ён Чон, набрав 71,07 балла. Третья — представительница США Габриэлла Иззо (63,93).
Напомним, что Александра Трусова на открытых прокатах сборной России в Челябинске приземлила пять четвертных прыжков.
В прошлом сезоне фигуристка тренировалась под руководством Евгения Плющенко, но вернулась к Этери Тутберидзе.
Ранее Глеб Лутфуллин выиграл этап юниорского Гран-при в Красноярске.