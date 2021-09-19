Смазанная премьера: как ряд грубых ошибок омрачил выступление Трусовой на турнире в США

Александра Трусова показала неоднозначное выступление на турнире U.S. International Classic в Норвуде. С одной стороны, она одержала победу, с другой — допустила целый ряд грубых ошибок. Комментируя прокат, известный тренер Татьяна Тарасова заявила, что ждёт от Трусовой более чистых выступлений. Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова связала неуверенность фигуристки с долгим перелётом и акклиматизацией. Чемпионка мира Мария Бутырская посоветовала спортсменке продолжать выполнять тройной аксель в короткой программе, а серебряный призёр ЧМ-2012 Алёна Леонова призвала болельщиков не относиться слишком серьёзно к результатам этого соревнования.

На старте нового сезона Александра Трусова стала, пожалуй, самой обсуждаемой отечественной фигуристкой. 12 сентября на прокатах сборной России в Челябинске она первой в истории чисто исполнила пять четверных в произвольной программе, а также продемонстрировала любопытный короткий прокат в образе Фриды Кало.

После такого начала болельщики ждали от спортсменки «продолжения банкета» на международной арене. В качестве пробы пера в рамках официальных соревнований был выбран U.S. International Classic, состоявшийся менее чем через неделю после прокатов национальной команды.

Этот турнир, казалось, был идеальной возможностью вновь великолепно исполнить обе программы и приобрести дополнительный заряд уверенности в себе. В Норвуде призёр чемпионата мира считалась главной звездой и у неё не было реальных конкурентов. Ряд молодых местных фигуристок и кореянка Ёнчжон Парк просто не имели возможности соперничать с фаворитом. Поэтому от Трусовой ждали не только уверенной победы, но и обновления мирового рекорда как минимум в произвольной.

Увы, уже короткая программа продемонстрировала, что за океаном подопечная Этери Тутберидзе смотрится не так убедительно, как в Челябинске. Её вновь подвёл тройной аксель. Александра докрутила его, но упала. В рамках официальных соревнований она ещё ни разу чисто не сделала данный элемент.

В остальном россиянка ошибок не допускала и получила от судей высокую оценку — 74,75. Удивительно, но ей не хватило всего 0,2 балла до личного рекорда. Парк отстала более чем на три очка, а остальные — ещё серьёзнее.

Но с куда большим интересом все по понятным причинам ждали произвольную программу. Увы, она также не принесла удовлетворения ни спортсменке, ни тренерам, ни персональным болельщикам Трусовой. Для неё всё с самого начала пошло не по плану. Россиянка упала с первого же квада — четверного флипа. Собраться после такой помарки она не смогла.

Александра чисто исполнила четверной сальхов и каскад двойной аксель — тройной тулуп, но тут же допустила «бабочку» на тулупе, совершив лишь двойной. Сольный четверной лутц спортсменка недокрутила и коснулась льда. Наконец, каскад четверной лутц — ойлер — тройной сальхов также получился с недокрутом. Итог — один успешно выполненный элемент ультра-си из пяти.

Сказать, что Трусова расстроилась, — значит не сказать ничего. Закончив программу, она понуро покатилась на скамейку. Правда, затем ей пришлось вернуться на лёд, чтобы собрать мягкие игрушки, брошенные ей поклонниками. В целом местные болельщики приняли её очень тепло, несмотря на ошибки.

Расстроенной оказалась и Тутберидзе, которая тут же начала беседовать с подопечной. Оценок обе дожидались не в лучшем настроении. Однако арбитры и на этот раз поставили россиянке сравнительно высокую оценку — 142,05. Это позволило ей одержать итоговую победу с преимуществом более чем в четыре балла над Парк.

Но впервые в истории продемонстрировать пять квадов в произвольной в рамках официальных соревнований не удалось. Трусова вновь проявила себя «королевой тренировок», которая не всегда в состоянии перенести идеальный прокат на турниры. Впрочем, сама она постаралась отнестись к произошедшему без лишних эмоций и подчеркнула, что это только начало.

«Долгожданный сезон открыт! И пусть прокат получился с ошибками... Очень хочу сказать спасибо всем, кто терпеливо помогает мне идти к цели. И конечно, большое спасибо моим болельщикам! Я точно знаю, вы рядом, даже когда я на другом конце света», — написала Трусова в Instagram.

Её выступление в США оставило у отечественных экспертов неоднозначное впечатление. Так, легендарный тренер Татьяна Тарасова после ошибки фигуристки в короткой программе отметила, что такой прокат не может ей понравиться, выразив мнение, что юная россиянка может кататься гораздо лучше.

«Трусова очень хорошо катается. Это плюс к тому, что она прекрасно прыгает. Но мне не может понравиться выступление, где человек упал. Понимаете? Да, хорошее катание, Саша стала лучше вращаться. Но Трусова — та фигуристка, которая должна делать всё. И я хочу, чтобы она делала всё. Она это может», — приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Также по теме Механизм замедленного действия: как Трусова становится в разы опаснее и сильно напоминает Медведеву Уверенность и мощь Александры Трусовой во время контрольных прокатов сборной России в Челябинске напомнили о временах доминирования...

В свою очередь, олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова связала неудачу спортсменки с акклиматизацией. По её словам, даже такой прокат продемонстрировал, что подопечная Тутберидзе находится в прекрасной форме.

«Фантастический каскад лутц — ойлер — тройной сальхов, хотя, конечно, произошла ошибка на выезде. Но сам факт такого каскада впечатляет. Очень хороший четверной сальхов, жаль, с флипа упала. Абсолютно ненужное падение. Прокат получился не таким феерическим, как в Челябинске, но всё равно принёс ей большую сумму баллов. Может ли это сказаться на её уверенности в себе? Трусова же не юная, начинающая спортсменка, она понимает, что это нарабатываемый опыт», — цитирует Бестемьянову «Чемпионат».

Вместе с тем олимпийская чемпионка призналась, что её тревожат регулярные падения Трусовой с тройного акселя в короткой программе, и предположила, что в преддверии Олимпийских игр этот элемент и вовсе могут убрать. А вот чемпионка мира Мария Бутырская, напротив, считает, что Александре нужно продолжать делать его — и рано или поздно элемент обязательно получится.

«Может, это не самый любимый её прыжок — в прокатах, которые я видела, она исполняла его нечисто. Но при пяти квадах тройной аксель она тоже сделает. Сейчас пусть тренирует, время есть. Впереди главные старты, потом уже Олимпиада. Снять тройной аксель она всегда успеет, а вот натренировать возможности больше не будет. Поэтому останавливаться нельзя ни в коем случае, нужно рисковать и дальше идти на этот прыжок. У Александры есть огромный запас в произвольной программе по сравнению с другими спортсменами, поэтому она должна спокойно выходить и пробовать. Тогда обязательно получится», — приводит слова эксперта Sport24.

Наконец, серебряный призёр ЧМ-2012 Алёна Леонова также связала проблемы россиянки с тяжёлым перелётом и акклиматизацией и призвала болельщиков не слишком серьёзно относиться к результатам не самого важного турнира.

«Ничего страшного. Главные старты всё равно впереди. Трусова сделает выводы и подготовится. Не думаю, что произошедшее может сказаться на уверенности Саши. Пускай лучше подобное случится на этом турнире, чем на более важном. Нужно ко всему подходить на максимуме и перед самим стартом понимать, что будешь делать на соревнованиях, а что пока не нужно. Элемент всегда можно убрать. Понижать планку не очень хорошо», — подчеркнула Леонова.