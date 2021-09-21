Лутфуллин: Туктамышева — опытная, но вечно молодая спортсменка

Победитель четвёртого этапа юниорского Гран-при в Красноярске, российский фигурист Глеб Лутфуллин рассказал о своём восхищении Елизаветой Туктамышевой.

«Я, честно, удивляюсь, как Лиза — опытная, но вечно молодая спортсменка — борется на равных с теми, кто младше её, но владеет сложными элементами и делает их в программах. Когда я вижу выступление Лизы, то испытываю большую гордость за неё», — цитирует Лутфуллина сайт Федерации фигурного катания на коньках.

Он также отметил, что ему нравится атмосфера в команде Алексея Мишина, в которой тренировались многие кумиры Лутфуллина.

Напомним, что Елизавета Туктамышева является чемпионкой мира и Европы 2015 года. В 2021 после шестилетнего перерыва фигуристка стала серебряной призёркой чемпионата мира.

Ранее Лутфуллин выиграл этап юниорского Гран-при в Красноярске.