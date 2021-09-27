Почётный президент ФФККР высказался о трениях с Тарасовой

Почётный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев ответил на вопрос о его трениях с тренером по фигурному катанию Татьяной Тарасовой.

«Татьяна Анатольевна Тарасова — прекрасный тренер, человек высокого интеллекта и огромной эмоциональности, которая, бывает, у неё мгновенно выплёскивается», — приводит слова Писеева «Российская газета».

По его мнению, некоторые высказывания тренера вырываются под влиянием ближайшего окружения.

«Человек она добрый, отзывчивый и никому в помощи не отказывает. Порой совершает добро даже раньше, чем попросили. И если в трудный момент моей жизни кто-то и придёт ко мне на помощь, то Татьяна Анатольевна», — сказал он.

Ранее Тарасова поделилась мнением об ошибках в прыжках российской фигуристки Александры Трусовой в начале сезона.