Почётный президент ФФККР высказался о трениях с Тарасовой
- РИА Новости
«Татьяна Анатольевна Тарасова — прекрасный тренер, человек высокого интеллекта и огромной эмоциональности, которая, бывает, у неё мгновенно выплёскивается», — приводит слова Писеева «Российская газета».
По его мнению, некоторые высказывания тренера вырываются под влиянием ближайшего окружения.
«Человек она добрый, отзывчивый и никому в помощи не отказывает. Порой совершает добро даже раньше, чем попросили. И если в трудный момент моей жизни кто-то и придёт ко мне на помощь, то Татьяна Анатольевна», — сказал он.
Ранее Тарасова поделилась мнением об ошибках в прыжках российской фигуристки Александры Трусовой в начале сезона.