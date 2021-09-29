Филолог: Загитова раздражает меньшую аудиторию, чем Медведева

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Доктор филологических наук Елена Малышева рассказала, почему олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова продолжает быть ведущей шоу «Ледниковый период».
Филолог: Загитова раздражает меньшую аудиторию, чем Медведева
  • AP

«У Алины очень грамотно выстроен медийный образ — это работа не одного месяца и не одной составляющей. Она, скажем так, раздражает меньшую аудиторию, чем Евгения Медведева, и большую привлекает», — цитирует Малышеву Sports.ru.

Она также отметила искренность Алины, которая чувствуется через экраны. Даже то, что ей было тяжело в первом сезоне проекта, подкупает зрителей.

Напомним, Алина Загитова продолжит быть ведущей шоу «Ледниковый период». Евгения Медведева выступит в программе в качестве участника.

Ранее блогер Даня Милохин прокомментировал падение с Медведевой на «Ледниковом периоде».

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