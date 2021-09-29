Филолог: Загитова раздражает меньшую аудиторию, чем Медведева

Доктор филологических наук Елена Малышева рассказала, почему олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова продолжает быть ведущей шоу «Ледниковый период».

«У Алины очень грамотно выстроен медийный образ — это работа не одного месяца и не одной составляющей. Она, скажем так, раздражает меньшую аудиторию, чем Евгения Медведева, и большую привлекает», — цитирует Малышеву Sports.ru.

Она также отметила искренность Алины, которая чувствуется через экраны. Даже то, что ей было тяжело в первом сезоне проекта, подкупает зрителей.

Напомним, Алина Загитова продолжит быть ведущей шоу «Ледниковый период». Евгения Медведева выступит в программе в качестве участника.

Ранее блогер Даня Милохин прокомментировал падение с Медведевой на «Ледниковом периоде».