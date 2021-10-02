Высшая математика: как Пападакис и Сизерон шокировали всех на своём первом турнире в олимпийском сезоне

Французские фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон вышли на соревновательный лёд впервые за без малого два года. Они приняли участие в турнире Masters в Эпинале и показали свои программы, с которыми выступят на Олимпийских играх. В обоих прокатах четырёхкратные чемпионы планеты набрали баллы, превышающие мировые рекорды. Станет ли этот дуэт снова неоспоримым фаворитом или у других пар, в том числе российских, остаётся шанс на победу — в материале RT.

Четырёхкратные чемпионы мира в танцах на льду Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон открыли в пятницу олимпийский сезон выступлением в Эпинале на турнире Masters и сразу установили неофициальные рекорды мира, набрав 93,79 балла за ритмический танец и 137,31 — за произвольный. Тем самым фигуристы, потерявшие за два последних сезона титулы действующих чемпионов Европы и мира, дали понять всю серьёзность своих олимпийских намерений.

За исполнение ритм-танца и интерпретацию музыки Пападакис и Сизерон фактически единогласно получили от судей высший балл. То же самое произошло и в субботу в произвольном катании. Десяток, полученных парой за две программы, в общей сложности набралось 28, и невольно возник вопрос: чего же тогда следует ждать от четырёхкратных чемпионов мира, когда оба танца будут по-настоящему выкатаны и отшлифованы? Сумеет ли какой-либо другой дуэт, включая действующих чемпионов мира Викторию Синицину и Никиту Кацалапова, на равных биться с французами на Олимпиаде в Пекине? Или в танцы на льду вернётся прежняя реальность, в которой Пападакис и Сизерон много лет совершенно отчётливо стояли особняком?

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Понятно, что турнир в Эпинале вряд ли стоит воспринимать совсем уж всерьёз: понятие домашнего судейства, максимально лояльного в отношении тех, кому предстоит быть лидером сезона, в фигурном катании никто не отменял. Запредельные суммы баллов, полученные Габриэлой и Гийомом от судейской панели из пяти арбитров, — это всего лишь неофициальный результат, и вовсе не факт, что на международных стартах фигуристы сумеют его превзойти. Личные рекорды пары на текущий момент составляют 90,03 и 136,58 балла, и они вполне сопоставимы с теми результатами, которые показывали в ходе двух последних сезонов Синицина и Кацалапов в ритмической (88,73) и произвольной (133,02) программах.

Говорить, на мой взгляд, следует о другом. О том, что Пападакис и Сизерон, вернувшись на соревновательный лёд после почти двухлетней паузы, по-прежнему намереваются играть в своей собственной лиге, не оглядываясь по сторонам.

В январе 2020 года, когда пятикратных на тот момент чемпионов Европы впервые в карьере обошёл на континентальном первенстве российский дуэт (разница составила 0,14 балла), я написала в репортаже: «Почему проиграли французы? Возможно, они просто слишком успокоились: когда на протяжении лет все вокруг говорят о том, что тебе нет равных, в это очень хочется поверить и ощущение опасности сильно притупляется. Но именно поэтому Габриэла и Гийом теперь могут оказаться по-настоящему опасны...»

В карьере Пападакис и Сизерона уже случался подобный прецедент. В 2018-м они проиграли олимпийскую битву за золото канадцам Тессе Вирту и Скотту Мойру, выиграв у них произвольный танец. В ходе короткого выступления у Габриэлы тогда расстегнулась застёжка платья, это сбило ритм и стоило дуэту тех самых десятых долей балла, которых в итоге не хватило для победы. А месяц спустя французы выиграли чемпионат мира в Милане с очередными рекордами, тем самым показав, что поражение на Играх было хоть и обиднейшей, но случайной неудачей.

Реванш в противостоянии с Синициной и Кацалаповым мог состояться на мировом первенстве — 2020 в Монреале, но те соревнования отменили из-за пандемии. По этой же причине Габриэла и Гийом пропустили весь следующий сезон, и, пожалуй, только сейчас, по оценкам ничего не значащего турнира в Эпинале, стало понятно, до какой степени судьи, да и зрители тоже истосковались по катанию пары.

Справедлив ли уровень оценок, заданный французскими судьями? Если бы в карьере Пападакис и Сизерона подобное произошло впервые, наверное, можно было бы усомниться. Но подобное уже случалось: в Пхёнчхане дуэт получил 19 максимальных оценок за исполнение короткого танца и 27 — за произвольный. И уже тогда, разумеется, казалось, что подняться в танцевальном искусстве ещё выше будет уже никому не под силу.

Сумеют ли Габи и Гийом в очередной раз опровергнуть этот взгляд? Похоже, что да. Если их выступление в крошечном даже по французским меркам Эпинале на старом, темноватом и порядком обшарпанном городском катке произвело столь мощное впечатление, то что будет, когда фигуристы выйдут на пике своей формы на большой лёд при полном освещении и полных трибунах?

В 2018-м, когда французы в третий раз стали чемпионами мира, победив в Милане, их тренер Патрис Лозон сказал: «Они способны довести эффективность своих выступлений до 98—99%. А в произвольном танце могут подобраться к максимальной цифре. Вот это, на мой взгляд, должно будоражить публику куда больше, чем информация, что та или иная пара в очередной раз превзошла мировой рекорд...»

В декабре того же года, когда Синицина и Кацалапов впервые прорвались на пьедестал финала Гран-при, став вторыми (Пападакис и Сизерон в том турнире не выступали), тренер дуэта Александр Жулин отметил, что отставание его спортсменов от лидеров мирового рейтинга явно начинает сокращаться, и добавил:

«Полагаю, свою роль сыграл тот факт, что катание французов, которое я сам всегда обожал, начинает приедаться. Понятно, что говорить я могу лишь за себя, но порой ловлю себя на мысли, что который год смотрю один и тот же танец. Это, как мне кажется, начинает идти Габриэле и Гийому в минус».

Интересно, что в своём тогдашнем произвольном танце Синицина и Кацалапов активно использовали уже сложившийся стиль Пападакис и Сизерона. Более того, Жулин сам признался, что поставил фигуристам Air Баха в сочетании с «Пуньяни» Фрица Крайслера как раз с тем, чтобы показать: его пара способна кататься в том же самом ключе, что чемпионы мира, и делать это почти так же хорошо.

В том же интервью тренер озвучил одну из главных, на его взгляд, составляющих успеха, сказав: «Помните пару Людмила Белоусова — Олег Протопопов? К ним можно относиться как угодно, но они никогда вообще не смотрели по сторонам, катались только друг для друга. Было совершенно очевидно, что им глубоко плевать на то, что о них подумают судьи, зрители — и в этом заключалась магия».

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Если проводить параллель между Пападакис — Сизероном и кем-то из наиболее выдающихся фигуристов прошлого, ассоциация с четой двукратных олимпийских чемпионов в парном катании напрашивается сама собой. Но она, как мне кажется, заключается не только в полной погружённости друг в друга, а прежде всего в идеальной геометрической выверенности всех линий и изгибов тела, что, собственно, и создаёт мощное впечатление абсолютного единства двух партнёров на льду. Именно геометрию катания Протопопов всегда ставил превыше всего, и на самом деле достаточно трагично, что совершенства в этом отношении великая пара достигла уже после окончания спортивной карьеры, когда продолжала кататься ради самого катания, а не ради результата.

Свою геометрию, над которой Габриэла и Гийом, по их собственному признанию, начали работать со специально нанятым для этого хореографом после Игр в Корее, фигуристы сумели объединить с мощнейшим стремлением к тому, чтобы всегда оставаться первыми. И с уникальной, моментально узнаваемой пластикой.

Если набрать в поисковике фразу «Выдающиеся балетные исполнители», в первой же ссылке наверняка окажется имя Майи Плисецкой. Пластика Пападакис и Сизерона настолько заметно перекликается с «Болеро», в своё время поставленным для русской балерины великим хореографом Морисом Бежаром, что невольно возникает вопрос: не этот ли образец, начиная работать с французскими танцорами, имел перед глазами большой поклонник классического балета Роман Агенауэр? Если так, то вот он, рецепт успеха: соединить всё наиболее прогрессивное, что когда-либо существовало как на льду, так и на балетной сцене. И найти исполнителей.

Означает ли всё написанное, что на главном старте всей своей жизни Пападакис и Сизерон окажутся недосягаемы? Вовсе нет. Им вообще намного сложнее, чем остальным. Как заметил однажды олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити в парном катании Антон Сихарулидзе, когда видишь человека на верхней ступени пьедестала, всегда можешь отследить, каким путём он шёл. Соответственно, понимаешь, что должен сделать сам, чтобы оказаться там же. Тем, кто внизу, всегда легче: они ориентируются на лидеров, идут за ними, и главное — им всегда есть куда идти. А вот когда ты выходишь на пик, перед тобой открытый океан, космос. Куда идти? Какое направление выбрать? Если в этом состоянии, находясь на вершине возможностей, человеку удаётся сделать хотя бы крошечный шаг вперёд — это уже прорыв, уже победа.

Что же касается Олимпийских игр, эти соревнования вообще редко бывают предсказуемы: их выигрывает тот, кто оказывается способен крепче схватить свой шанс в единственно нужный и достаточно мимолётный момент. Просто на чьём-то пути к победе встаёт травма или болезнь, а у кого-то отлетает застёжка на платье...