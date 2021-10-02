С тремя четверными прыжками и тройным акселем: как Акатьева одержала вторую победу на этапе юниорского Гран-при

Софья Акатьева второй раз за сезон одержала убедительную победу на этапе юниорского Гран-при по фигурному катанию. На соревнованиях в Гданьске россиянка добилась уникального для девушек достижения — исполнила в одной программе тройной аксель и три четверных прыжка, два из которых были в каскаде. После проката ученица Этери Тутберидзе пообещала в ближайшее время разучить четверной флип.

Российская фигуристка Софья Акатьева вновь подтвердила, что на данный момент является лучшей одиночницей среди юниоров и уже может успешно конкурировать со взрослыми спортсменками. Ученица Этери Тутберидзе одержала победу на юниорском этапе Гран-при в Гданьске, первой в истории исполнив три четверных прыжка с приземлённым тройным акселем.

14-летняя фигуристка уже произвела в этом сезоне фурор на аналогичных соревнованиях в Красноярске. Две недели назад Акатьева выиграла их с умопомрачительным результатом 233,08 балла — это всего лишь на девять сотых хуже победной оценки Анны Щербаковой на последнем чемпионате мира. Спортсменка из школы «Самбо-70» стала тогда 13-й фигуристкой в истории, которая чисто исполнила тройной аксель на официальных стартах.

При этом Акатьева ещё старалась поразить судей и зрителей четверными прыжками, но справиться с этой задачей в Красноярске до конца не удалось. Россиянка получила сбавки за сальхов и каскад с тулупом. Впрочем, это не помешало ей побить два мировых юниорских рекорда в произвольной программе и суммарной оценке, а в короткой едва не превзойти давнее достижение Алёны Косторной — не хватило менее полубалла.

Тем не менее всех этих фантастических оценок Акатьевой было мало, чтобы полноценно считаться новой королевой среди юниорок. В мире фигурного катания всегда есть некоторое предубеждение к результатам, показанным на домашних соревнованиях, где судьи имеют тенденцию давать более высокие оценки. Для подтверждения своего класса Акатьевой нужно было показать, что она может впечатлять арбитров и за границей.

В Гданьске, где в составе жюри уже не было представителей России, Акатьеву действительно оценивали более строго. Она снова блестяще исполнила тройной аксель в каскаде с тройным тулупом, но получила за него чуть меньше баллов, чем в Красноярске. Арбитры также не зафиксировали у спортсменки чёткого ребра на тройном флипе, что привело к некоторым потерям. Сдержанными оказались оценки и за компоненты, а вдобавок ко всему Акатьеву наказали штрафным баллом за задержку программы. Итоговый результат составил 71,91 балла — для первого места в Польше этого было достаточно, но довольно мало для столь сложной программы, которую в мире способны выполнять единицы.

В произвольной программе под музыку из мультфильма «Мулан» Акатьева уже не вызывала таких нареканий от судей. Единственное снижение она получила за открывающий прокат тройной аксель, который не был докручен до конца. За этим прыжком последовали четверной тулуп в каскаде и квад-сальхов, а во второй половине программы Акатьева снова показала четверной тулуп, теперь уже в более сложной комбинации с тройным сальховом через ойлер. Хотя двое арбитров поставили за этот элемент отрицательную оценку, остальные всё-таки засчитали его в полной мере.

Акатьева получила за своё выступление 153,73 балла — снова этот результат оказался хуже, чем на домашних соревнованиях в Красноярске, но зато его можно признать более объективным и всё ещё феноменальным. Ученица Тутберидзе сумела в одном прокате исполнить три четверных прыжка и тройной аксель — такой набор до неё старалась показать только фаворитка предстоящей Олимпиады Камила Валиева, но её попытки пока что не были успешными. И Акатьева на этом останавливаться не хочет — в её планах выучить четверной флип, который пока покорялся только Александре Трусовой и Анне Щербаковой.

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«Конечно, в Красноярске я откатала немножечко хуже, потому что было допущено несколько ошибок. Здесь я каталась спокойнее, потому что это уже был для меня второй этап. Было не так страшно. Я справилась с волнением и откатала лучше. Вернувшись в Москву, я начну работать над четверным флипом. Очень хочу выучить. Также с тренерами будем разбирать ошибки этих соревнований, работать над ними и готовиться дальше», — сказала Акатьева.

Только за технику спортсменка заработала 93,12 балла. Большинство её соперниц не смогли столько набрать даже с учётом компонентов. На это обратила внимание двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, комментировавшая прокаты девушек для Первого канала. Она осталась в восторге от выступлений Акатьевой, которые привели к её закономерной победе на этапе.

«Соня — молодец! Я просто безумно горжусь тем, что у нас есть возможность наблюдать за таким катанием. Четверной прыжок в каскаде Акатьева делала с улыбкой, смеясь, понимаете? После таких каскадов тройной лутц с двумя руками наверх под конец программы уже ничто», — сказала Медведева.

С таким катанием Акатьева вполне могла бы уже сейчас соревноваться со взрослыми спортсменками и побеждать их, но возрастной ценз не позволит ей это сделать в текущем сезоне. Она сможет выступить только на чемпионате России, где её результаты не будут учитываться при формировании сборной на главные старты 2022 года.