Гольдштейн: музыка произвольной программы Тарасовой и Морозова — шаг назад

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Композитор Александр Гольдштейн поделился впечатлениями от выбора музыки российскими фигуристами на сезон-2021/22.
Гольдштейн: музыка произвольной программы Тарасовой и Морозова — шаг назад
  • РИА Новости

«Я ещё не смотрел короткую программу Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, а музыка произвольной, на мой взгляд, не очень удачна. За два года работы с Мариной Зуевой фигуристы приобрели чемпионский лоск, а эта музыка — шаг назад», — цитирует композитора «Матч ТВ».

При этом он отметил, что у группы Этери Тутберидзе всегда прекрасный выбор музыки. Ему понравился набор композиций в программах Марка Кондратюка, Алёны Косторной и Майи Хромых.

Гольдштейн также считает, что Михаил Коляда не сможет передать образ Шиндлера, потому что это невозможно в выбранном саундтреке.

«Общее впечатление от программ этого сезона — мало новизны. Особенно у мужчин всё по много раз перекатано. Особенно хочется видеть новаторство у лидеров», — добавил Гольдштейн.

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