Акатьева заявила, что хочет выучить четверной флип

Российская фигуристка Софья Акатьева рассказала о желании усложнить произвольную программу.

«Вернувшись в Москву, начну работать над четверным флипом — очень хочу его выучить», — сказала Акатьева YouTube-каналу ISU Junior Grand Prix.

Она добавила, что проведёт с тренерами работу над ошибками.

Акатьева в своём арсенале уже имеет элементы ультра-си. Фигуристка владеет тройным акселем и четверными сальховом и тулупом.

Акатьева в сезоне-2021/22 выиграла два этапа юниорской серии Гран-при.

Ранее Акатьева исполнила три четверных прыжка на этапе Гран-при в Гданьске.