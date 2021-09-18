Акатьева выиграла этап юниорского Гран-при в Красноярске
- РИА Новости
По итогам короткой и произвольной программ Акатьева набрала 233,08 балла.
Второе место заняла её соотечественница — Анастасия Зинина (206,20), третья — ещё одна представительница России, Софья Самоделкина (202,39).
Россиянки Елизавета Куликова и Елизавета Берестовская стали четвёртой и пятой.
Таким образом, в топ-5 пошли пять российских одиночниц.
Акатьева тренируется под руководством Этери Тутберидзе.
Ранее сообщалось, что фигурист Глеб Лутфуллин выиграл этап юниорского Гран-при в Красноярске.