Хавронина и Чиризано стали лучшими в ритм-танце на этапе юниорского Гран-при в Гданьске
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- РИА Новости
Российский дуэт набрал 68,05 балла.
Их соотечественники Ольга Мамченкова и Марк Волков заняли третье место. На второй позиции идут Изабелла Флоре и Димитри Царевски из США.
2 октября состоится прокат произвольной программы.
Ранее сообщалось, что россияне Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков стали победителями в соревнованиях спортивных пар на этапе Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в Гданьске.