Хавронина и Чиризано стали лучшими в ритм-танце на этапе юниорского Гран-при в Гданьске

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Россияне Ирина Хавронина и Дарио Чиризано заняли первое место после ритмического танца на этапе юниорского Гран-при по фигурному катанию в Гданьске.
Хавронина и Чиризано стали лучшими в ритм-танце на этапе юниорского Гран-при в Гданьске
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

Российский дуэт набрал 68,05 балла.

Их соотечественники Ольга Мамченкова и Марк Волков заняли третье место. На второй позиции идут Изабелла Флоре и Димитри Царевски из США.

2 октября состоится прокат произвольной программы.

Ранее сообщалось, что россияне Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков стали победителями в соревнованиях спортивных пар на этапе Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в Гданьске.

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