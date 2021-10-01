Хавронина и Чиризано стали лучшими в ритм-танце на этапе юниорского Гран-при в Гданьске

Россияне Ирина Хавронина и Дарио Чиризано заняли первое место после ритмического танца на этапе юниорского Гран-при по фигурному катанию в Гданьске.

Российский дуэт набрал 68,05 балла.

Их соотечественники Ольга Мамченкова и Марк Волков заняли третье место. На второй позиции идут Изабелла Флоре и Димитри Царевски из США.

2 октября состоится прокат произвольной программы.

Ранее сообщалось, что россияне Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков стали победителями в соревнованиях спортивных пар на этапе Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в Гданьске.