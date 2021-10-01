Чикмарёва и Янченков победили на этапе Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в Гданьске

Россияне Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков стали победителями в соревнованиях спортивных пар на этапе Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в Гданьске.

Российские фигуристы по итогам короткой и произвольной программ набрали 171,97 балла.

Серебряные и бронзовые медали завоевали их соотечественники Екатерина Петушкова и Евгений Маликов (169,80), а также Полина Костюкович и Алексей Брюханов (162,14).

Этап Гран-при проходит в польском Гданьске. Соревнования завершатся 2 октября.

Ранее сообщалось, что Глеб Лутфуллин одержал победу на этапе юниорского Гран-при по фигурному катанию в Красноярске.