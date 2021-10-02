Гольдштейн назвал российских фигуристов, которые лучше всего чувствуют музыку

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Композитор Александр Гольдштейн рассказал о фигуристах, которые лучше всего чувствуют музыку.
Гольдштейн назвал российских фигуристов, которые лучше всего чувствуют музыку
  • РИА Новости

«Из современных фигуристов лучше всего чувствуют музыку Марк Кондратюк, Евгений Семененко, Анна Щербакова, Настя Мишина и Саша Галлямов», — цитирует композитора «Матч ТВ».

Он считает, что зритель должен понимать задумку программы. Музыка должна гармонировать с движениями фигуриста, тогда получится и спорт, и искусство.

«Елизавета Туктамышева каждый сезон внедряет самобытную музыку, она большая молодец! Всё время идет вперёд, её музыкальный выбор — всегда в числе лучших», — добавил Гольдштейн.

Ранее Гольдштейн поделился впечатлениями от выбора музыки российскими фигуристами на сезон-2021/22.

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