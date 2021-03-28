«Совершенство красоты»: Синицина и Кацалапов впервые выиграли чемпионат мира в танцах на льду

Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали первыми российскими чемпионами мира в танцах на льду за последние 12 лет. Подопечные Александра Жулина выиграли произвольную программу, а в сумме превзошли ближайших конкурентов более чем на шесть баллов. Их соотечественники Александра Степанова и Иван Букин не смогли вмешаться в борьбу за медали, уступив двум американским парам: Мэдисон Хаббелл — Закари Донохью и Мэдисон Чок — Эван Бэйтс, между которыми сумели вклиниться канадцы Пайпер Гиллес и Пол Порье.

Перед началом произвольного танца четырёхкратная чемпионка мира Габриэла Пападакис в прямом эфире телеканала СВС предположила, что победить в Стокгольме в их с Гийомом Сизероном отсутствие должны Виктория Синицина и Никита Кацалапов. «Особенно если сохранят свой старый танец», — подчеркнула француженка.

Комментарий прозвучал несколько высокомерно и одновременно болезненно: прошлогодняя программа была блистательно исполнена россиянами на чемпионате Европы в Граце, и как раз она лишила французов возможности выиграть чемпионат континента шестой раз подряд. Тот чемпионат вообще получился у танцоров захватывающим: разница между Габриэлой с Гийомом и их преследователями составила в ритм-танце всего 0,05 балла, а вот произвольный — и тоже с минимальным преимуществом — выиграли Вика с Никитой.

Столь жёсткой, если не сказать остервенелой, конкуренции безоговорочным лидерам за последние годы не оказывал никто. До поражения от россиян они за шесть лет становились вторыми лишь три раза, но то были скорее не поражения, а своего рода временная дань вернувшимся в спорт олимпийским чемпионам Ванкувера — Тессе Вертью и Скотту Моиру.

Понятное дело, что Габриэла медийно симпатизировала Синициной и Кацалапову и рассуждала, возможно, так: если уж вышло, что именно этот дуэт однажды оказался сильнее, не может же он проиграть тем, кого всегда опережал.

Определённая опасность тем не менее была: с переходом от Игоря Шпильбанда в знаменитую монреальскую школу Дюбрей — Лозона обрели второе дыхание вице-чемпионы мира — 2015 Мэдисон Чок и Эван Бейтс. Ещё одни подопечные тех же тренеров — Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью — если и не прибавили в мастерстве, то определённо не растеряли кондиций.

Факт, что в ритм-танце и та и другая пара обошли чемпионов России Александру Степанову и Ивана Букина, говорил о серьёзности американских намерений более чем красноречиво. Впереди Саши и Вани оказались даже канадцы Пайпер Гиллес и Поль Порье, которые два года назад, на последнем крупнейшем международном форуме, располагались на безоговорочно далёкой седьмой позиции (Чок с Бейтс ушли не дальше, замкнув шестёрку).

С другой стороны, Гиллес и Порье выступали в Сайтаме в качестве второй пары своей страны, в Стокгольм же приехали уже первой. И оценки сразу выросли. Как и подобает в танцах.

Но начались прокаты сильнейшей группы, и в отношении первого места всё встало на свои места. Если коротко — равных Синициной и Кацалапову совершенно объективно не нашлось, тем более что оба американских дуэта откатались с небольшими помарками. Чемпионы мира установили в произвольном танце новый личный рекорд, набрав 133,02 (прошлогодний результат чемпионата Европы был превышен на 1,33), соответственно, новым личным достижением стала и общая сумма — 221,17.

Принадлежащий Пападакис и Сизерону рекорд мира устоял (он составляет 226,61), но тут важно другое: в преддверии самого важного сезона Синицина и Кацалапов провели тяжёлый, но очень успешный год, в то время как бывшие гегемоны оказались лишены всех возможностей: от тренировок в привычном режиме в Монреале до выступления на соревнованиях. И вполне может сложиться так, что им будет куда сложнее вернуться на оставленные позиции, нежели новым чемпионам сохранить завоёванные.

«Всё оставили на льду, не знаю даже, что и говорить после такого эмоционального выплеска», — поделился собственными ощущениями Кацалапов после проката.

Слова на самом деле были совершенно ни к чему. Российская команда провела потрясающий чемпионат, итог которого исчерпывающе сформулировал призёр Олимпийских игр и известный продюсер Илья Авербух.

«Не надо искать слова, надо кричать браво. Они как будто подняли нас на другую планету, где совершенство красоты, где душа замирает, где каждое слово — о любви. Браво! У меня не было сомнений, что перед нами выступали чемпионы мира. 12 лет мы не побеждали, в прошлом году ребята обыграли французов на ЧЕ. Да, их нет здесь, и в следующем году предвидится серьёзная борьба, но сегодня мы стали чемпионами мира в танцах по праву. Браво, Жулин! Он проделал гигантскую работу. Они прошли через терния. Посмотрите на их лица. Есть дыхание, стремление, полёт, страсть. Это чемпионское выступление Вики и Никиты. Сложный сезон, непросто они в него входили, поэтому хочется улыбаться и кричать, что у нашей страны три золота из четырёх», — не скрывал восторга Авербух.