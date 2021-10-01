Акатьева выиграла этап юниорского Гран-при по фигурному катанию в Гданьске

Россиянка Софья Акатьева стала победительницей этапа серии Гран-при среди юниоров по фигурному катанию в польском Гданьске.

14-летняя москвичка получила за исполнение короткой и произвольной программы 225,64 балла.

Второе место досталось другой россиянке Елизавете Куликовой (183,44 балла). Фигуристка обошла Син Чиа из Южной Кореи на 0,03 балла.

Акатьева занимается в группе тренера Этери Тутберидзе. В сезоне-2020/21 спортсменка одержала победу на двух этапах Кубка России среди юниорок. Акатьева также выиграла первенство страны среди юниорок и финал Кубка России.

Соревнования в Польше завершатся 2 октября.

Ранее сообщалось, что россияне Ирина Хавронина и Дарио Чиризано заняли первое место после ритмического танца на этапе юниорского Гран-при по фигурному катанию в Гданьске.