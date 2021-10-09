Хабибуллина и Княжук победили в на этапе юниорского Гран-при по фигурному катанию

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Российские фигуристы Наталья Хабибуллина и Илья Княжук заняли первое место в соревнованиях спортивных пар на этапе юниорской серии Гран-при в австрийском Линце.
Хабибуллина и Княжук победили в на этапе юниорского Гран-при по фигурному катанию
  • © РИА Новости / Владимир Песня

Россияне получили от судей за произвольную программу 124,61 балла, а по итогам двух прокатов набрали 188,84 балла.

Вторыми стали их соотечественники Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев (183,64). Тройку лучших замкнули представители Грузии Карина Сафина и Лука Берулава (179,27).

Ранее сообщалось, что Софья Тютюнина и Александр Шустицкий выиграли этап юниорского Гран-при в танцах на льду в Линце.

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