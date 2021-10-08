Преждевременные комплименты: как Тарасова и Морозов проиграли Мишиной и Галлямову на турнире Finlandia Trophy

Чемпионы мира в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов одержали первую победу в новом сезоне, выиграв турнир Finlandia Trophy в Эспоо. Подопечные Тамары Москвиной на 13,41 балла опередили двукратных чемпионов Европы Евгению Тарасову и Владимира Морозова, первенствовавших накануне в короткой программе. Судьбу соревнований решили неудачные приземления партнёрши во время исполнения параллельного тройного тулупа и выброса-флипа.

Первоначально предполагалось, что соперничать в финском городе Эспоо на турнире Finlandia Trophy Анастасия Мишина и Александр Галлямов будут не с московской парой, а с питерской — подопечными своего же тренера Александрой Бойковой и Дмитрием Козловским.

Тамара Москвина не испытывала по этому поводу большой радости, ведь внутренняя конкуренция хороша ровно до той поры, пока одна её пара не начинает отбирать рейтинговые очки у другой, что должно было случиться априори. Специалист, вероятно, и хотела бы избежать сложившейся ситуации, но проблема заключалась в том, что возможности стартовать где-то ещё до начала розыгрыша Гран-при у обоих дуэтов просто не было.

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В намерения вмешалась реальность. Которая заключалась в том, что для выступления на первом этапе Гран-при Skate America в Лас-Вегасе Бойковой и Козловскому нужно было получить американскую визу.

«Нам сразу дали понять, что сделать визу в России за оставшееся время нереально. Но можно сделать это в Узбекистане. Обязательным условием для этого было личное присутствие спортсменов в консульстве США в определённый день — 5 октября. Поэтому вопрос участия в Finlandia Trophy отпал сам собой», — объяснила Москвина.

Отсутствие в Эспоо действующих чемпионов Европы ничуть не нарушило интригу турнира: Бойкову и Козловского заменили Тарасова и Морозов, которым, помимо обкатки программ, нужно было доказывать себе, болельщикам и экспертам целый ряд вещей. Что их переход в олимпийском сезоне под крыло Этери Тутберидзе был не напрасен. Что замена прежней короткой программы «Лунный свет» в постановке Александра Жулина на «Галатею» Даниила Глейхенгауза напрашивалась.

И наконец, что в глобальном смысле они сейчас ничуть не слабее самих себя образца «золотого» чемпионата Европы в 2017-м, когда были заткнуты за пояс будущие олимпийские чемпионы Алёна Савченко и Бруно Массо. Год спустя они с солидным преимуществом обыграли вице-чемпионов Игр в Сочи Ксению Столбову и Фёдора Климова.

Всё это почти получилось. В короткой программе Тарасова и Морозов смотрелись почти идеально. Они почти на пять баллов опередили Мишину и Галлямова (Настя упала во время исполнения параллельного тройного сальхова), а главное — произвели впечатление очень хорошо подготовленной и весьма стильной пары. Собственно, стиль, который, как известно, складывается из мелочей, всегда был сильной стороной Тутберидзе. В этом отношении новая постановка однозначно выигрывала у прежней.

Но в пятницу пришлось констатировать, что комплименты самой опытной российской паре пока преждевременны: слабой стороной партнёрши по-прежнему выглядели прыжки. Женя упала во время исполнения параллельного тройного тулупа, из-за чего паре не был засчитан каскад, а затем и с выброса-флипа.

Мишина и Галлямов занесли в свой актив несколько видоизменённую (в лучшую сторону) произвольную программу, достаточно чистый, хотя и осторожный прокат и без каких бы то ни было проблем обеспечили себе победу.

Как к этому относиться? С одной стороны, результат второстепенного турнира, да ещё и в самом начале сезона, не значит ровным счётом ничего: как только тренерскому штабу удастся стабилизировать прыжки Тарасовой, пара получит все основания претендовать на статус лидеров. С другой — парное катание — тот самый вид, в котором Россия намеревается вести борьбу за олимпийское золото. И большое значение будет иметь, кто именно из пар отправится в Пекин в статусе сильнейшей.

Понятно, что эта закадровая борьба уже началась, поэтому и от сравнений никуда не деться: они уже сейчас постоянно витают в воздухе. Если бы Тарасова и Морозов, вместо того чтобы кататься, сели с соперниками за карточный стол, не исключено, что даже там их начали бы сравнивать с прицелом на грядущую Олимпиаду.

Впрочем, то же самое наверняка произошло бы, если бы за партией в подкидного дурака сошлись Москвина и Тутберидзе.

Ну а пока можно констатировать, что сбывается расчёт Москвиной: постановка Мишиной и Галлямова уже не выглядит столь сырой, как это было на открытых прокатах, и похоже, что впечатление будет лишь усиливаться. Теперь осталось дождаться, когда свой первый ход сделают на турнире в Лас-Вегасе Бойкова и Козловский. И сразу после этого начинать рассуждать о положении дел.