«Советовалась с китаистами нашего МИД»: Москвина о новых программах, важности Гран-при и соперничестве с Тутберидзе

Критика новых программ Анастасии Мишиной — Александра Галлямова и Александры Бойковой — Дмитрия Козловского преждевременна. Об этом накануне предсезонных прокатов российских фигуристов заявила тренер действующих чемпионов мира и Европы Тамара Москвина. По её словам, время оценивать постановки ещё не пришло, но в случае необходимости она будет готова их заменить. В интервью RT специалист также рассказала, почему перед Олимпиадой спортсменам особенно важна серия Гран-при, и объяснила, насколько принципиальным для неё является соперничество с Этери Тутберидзе, которая начала заниматься с Евгенией Тарасовой — Владимиром Морозовым.

— В олимпийский сезон ваши с Артуром Минчуком подопечные, чемпионы мира Анастасия Мишина — Александр Галлямов и чемпионы Европы Александра Бойкова — Дмитрий Козловский входят фаворитами. Чем вы руководствовались, выбирая темы для олимпийских постановок?

— Для обеих пар выбирала ту музыку и те программы, которые, по моему мнению, могут быть хорошо приняты как специалистами, так и публикой. Чтобы они удовлетворяли вкусам и ожиданиям самых разных групп, скажем так.

— Какой-то реверанс в сторону китайской публики вы при этом делали?

— В Китае очень популярна и любима музыкальная классика. Но даже зная это, прежде чем сделать окончательный выбор в отношении той или иной постановки, я советовалась с китайскими специалистами, с китаистами нашего МИД, интересовалась у них, насколько известна в стране та музыка, о которой я веду речь, как она может быть воспринята. На основании этого мы и пришли к решению.

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— Знаю, что вы проводите много времени в интернете.

— Сейчас нет, просто некогда. Но кое-что, безусловно, читаю.

— Значит, должны быть в курсе того, что на многих ресурсах, где идёт обсуждение фигурного катания, ваш выбор критикуют, и порой нещадно. Хотя лично мне критика по отношению к обеим парам показалась достаточно преждевременной. Полагаю, когда программы будут вкатаны и исполнены со всеми задуманными элементами, они начнут производить совершенно иное впечатление.

— Критика до меня доходила, при этом я нашла две статьи, в которых о наших программах было написано примерно то, о чём вы сказали. Когда всё будет доделано и вкатано, всё встанет на свои места.

— Допускаете ли вы хотя бы гипотетическую возможность того, что какая-либо из четырёх постановок будет заменена по ходу сезона?

— В жизни всё возможно. Буквально накануне нашего разговора я ехала в машине и услышала по радио, что в Гвинее произошёл военный переворот. Разве его кто-то прогнозировал? Тем более что программы или музыку к ним по ходу сезона меняют многие, как это уже сделали те же Евгения Тарасова и Владимир Морозов. У меня тоже случалось, что по ходу сезона приходилось по тем или иным причинам менять музыку. Посмотрим. Обсуждать всё это сейчас точно не имеет смысла.

— Хотите сказать, что нужно дождаться того момента, когда программы ваших фигуристов увидят судьи?

— Для меня в этом отношении важнее, что увижу я сама. Это же мне нужно будет принять окончательное решение. До Олимпиады ещё достаточно далеко, поэтому я и не беспокоюсь раньше времени.

Нам действительно ещё много чего нужно доделать, доработать музыку — в том числе. Некоторые моменты мы уже изменили сразу после тех прокатов, что прошли в Санкт-Петербурге.

— Одна из ваших пар заявлена на турнире Skate America, который в октябре открывает серию Гран-при. Планируете ли вы до этого где-то показывать своих фигуристов?

— Обязательно. К сожалению, сложилось так, что у нас реально имеется только один старт, удобный как для Мишиной — Галлямова, так и для Бойковой — Козловского. Это Finlandia Trophy (турнир состоится 7—9 октября в Эспо. — RT).

— Там будут выступать обе ваших пары?

— Да. Хотелось бы, конечно, избежать ситуации, в которой мои спортсмены будут отнимать места и рейтинговые очки друг у друга, но, к сожалению, выбора у нас нет. Оставшиеся турниры нам просто неудобны. Где-то нет соперников высокого уровня, где-то соревнования проводятся в совсем не подходящие для нас сроки. Поэтому мы с Артуром Минчуком решили, что плюсов от выступления обеих пар в Финляндии гораздо больше, чем минусов.

— Бойкова и Козловский начнут серию Гран-при с первого же этапа в США, то есть в октябре, в то время как первый старт Мишиной и Галлямова запланирован на середину ноября в Японии. Означает ли это, что подготовку своих дуэтов вы ведёте по разному графику?

— Схемы подводки, безусловно, разные. Как раз в связи с тем, о чём вы сказали.

— А насколько вообще значима серия Гран-при для фигуристов в олимпийском сезоне?

— Мне кажется, такие соревнования в любом сезоне важны, а в олимпийском — особенно. Любой старт накануне Игр — это проверка готовности спортсменов, динамики их формы, готовности программ. Нужно обязательно соревноваться, сравнивать себя с другими, нарабатывать не только физическую форму, но и внутреннюю уверенность в том, что всё сделано правильно: элементы становятся более стабильными, растут оценки за компоненты.

— В ходе этапов Гран-при обеим вашим парам предстоит встретиться с Евгенией Тарасовой — Владимиром Морозовым. Переход двукратных чемпионов Европы к Этери Тутберидзе хоть как-то вас обеспокоил? Или же лишь добавил азарта?

— Вообще-то, у наших пар существуют очень чёткие планы работы не только со мной и Артуром, но и с каждым из специалистов, которых в нашей команде достаточно много. И эти планы строятся без учёта того, кто из соперников от кого ушёл и к кому перешёл.

— Но вы же смотрите по сторонам, читаете, что пишут?

— Разумеется, смотрим, если есть такая возможность. Стараемся отслеживать, кто как катается, какие поставлены программы, связки, заходы на элементы, куда движется развитие парного катания в целом. Одним словом, стараемся получить и переработать максимум самой разной информации. При этом мне не слишком интересно ориентироваться на то, кто и как выступал в прошлом, у кого именно катался, какие титулы завоёвывал.

Значение имеет лишь то, что происходит сейчас, особенно когда речь идёт о конкурентах. А это не какая-то отдельно взятая пара, а как минимум вся первая шестёрка чемпионата мира. Мы с большим уважением относимся ко всем специалистам, которые готовят спортсменов, но кто из фигуристов от кого ушёл и куда перешёл, здесь всё-таки вторично. У нас в бригаде тоже постоянно происходят какие-то изменения, но мы же не кричим об этом на каждом углу.

— Почему, кстати?

— Потому что значение имеет только конечный результат. Показать его в нужный момент является главной целью всей нашей работы. Получится — вот тогда и будем обсуждать всё в подробностях. А преждевременные слова не говорят вообще ни о чём.