Фигуристка Бойкова успешно сдала экзамен на автомобильные права
- Reuters
Об этом она сообщила в своём Instagram.
«Спасибо самому классному и весёлому инструктору за хорошую подготовку», — написала фигуристка.
Спортивная пара Бойкова и Козловский являются действующими чемпионами Европы. На первенстве мира — 2021 в Стокгольме они завоевали бронзу.
11-12 сентября Бойкова в паре с Козловским продемонстрируют программы на олимпийский сезон.
Ранее Татьяна Тарасова прокомментировала выступление учеников Евгения Плющенко на юниорском Гран-при в Кошице.