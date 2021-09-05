Фигуристка Бойкова успешно сдала экзамен на автомобильные права

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Чемпионка Европы по фигурному катанию Александра Бойкова, выступающая в паре с Дмитрием Козловским, сдала экзамены на автомобильные права.
Фигуристка Бойкова успешно сдала экзамен на автомобильные права
  • Reuters

Об этом она сообщила в своём Instagram.

«Спасибо самому классному и весёлому инструктору за хорошую подготовку», — написала фигуристка.

Спортивная пара Бойкова и Козловский являются действующими чемпионами Европы. На первенстве мира — 2021 в Стокгольме они завоевали бронзу.

11-12 сентября Бойкова в паре с Козловским продемонстрируют программы на олимпийский сезон.

Ранее Татьяна Тарасова прокомментировала выступление учеников Евгения Плющенко на юниорском Гран-при в Кошице.

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