Фигуристка Бойкова успешно сдала экзамен на автомобильные права

Чемпионка Европы по фигурному катанию Александра Бойкова, выступающая в паре с Дмитрием Козловским, сдала экзамены на автомобильные права.

Об этом она сообщила в своём Instagram.

«Спасибо самому классному и весёлому инструктору за хорошую подготовку», — написала фигуристка.

Спортивная пара Бойкова и Козловский являются действующими чемпионами Европы. На первенстве мира — 2021 в Стокгольме они завоевали бронзу.

11-12 сентября Бойкова в паре с Козловским продемонстрируют программы на олимпийский сезон.

Ранее Татьяна Тарасова прокомментировала выступление учеников Евгения Плющенко на юниорском Гран-при в Кошице.