Тарасова оценила учеников Плющенко на юниорском Гран-при

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Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступление учеников Евгения Плющенко на юниорском Гран-при в Кошице.
Тарасова оценила учеников Плющенко на юниорском Гран-при
  • РИА Новости

«Хочется очень сильно поздравить Плющенко. И мальчик, и девочка произвели очень сильное впечатление: они грамотно, хорошо и интересно катались, прыгали прекрасно. Они по праву стали первыми. Все хорошо катались, без откровенных провалов», — цитирует Тарасову ТАСС. 

Ученицы Евгения Плющенко Вероника Жилина и Софья Муравьёва заняли первое и второе места в женском одиночном катании. Кирилл Сарновский одержал победу в мужских соревнованиях. 

Евгений Плющенко является двукратным олимпийским чемпионом, а также трёхкратным победителем чемпионатов мира. Он основал академию фигурного катания «Ангелы Плющенко». 

Ранее Плющенко показал, как позавтракал с учениками в самом красивом отеле Венгрии. 

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