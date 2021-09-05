Тарасова оценила учеников Плющенко на юниорском Гран-при

Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступление учеников Евгения Плющенко на юниорском Гран-при в Кошице.

«Хочется очень сильно поздравить Плющенко. И мальчик, и девочка произвели очень сильное впечатление: они грамотно, хорошо и интересно катались, прыгали прекрасно. Они по праву стали первыми. Все хорошо катались, без откровенных провалов», — цитирует Тарасову ТАСС.

Ученицы Евгения Плющенко Вероника Жилина и Софья Муравьёва заняли первое и второе места в женском одиночном катании. Кирилл Сарновский одержал победу в мужских соревнованиях.

Евгений Плющенко является двукратным олимпийским чемпионом, а также трёхкратным победителем чемпионатов мира. Он основал академию фигурного катания «Ангелы Плющенко».

Ранее Плющенко показал, как позавтракал с учениками в самом красивом отеле Венгрии.