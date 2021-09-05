Плющенко с учениками позавтракал в самом красивом отеле Венгрии

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко после победы своих учеников на юниорском Гран-при в Словакии отвёз их на завтрак в Будапешт.

В своём Instagram Плющенко выложил видео, как вместе с учениками завтракает в столице Венгрии.

«Рубрика «Наши завтраки». В самом красивом отеле Венгрии», — написал Плющенко.

Ученики Плющенко принимали участие в юниорском Гран-при в словацком городе Кошице. Вероника Жилина и Софья Муравьёва заняли первое и второе места в соревнованиях. Кирилл Сарновский одержал победу в мужском одиночном катании.

Евгений Плющенко является двукратным олимпийским чемпионом, а также трёхкратным победителем чемпионатов мира.

Ранее сообщалось, что российская фигуристка Вероника Жилина выиграла третий этап юниорского Гран-при.