Плющенко с учениками позавтракал в самом красивом отеле Венгрии

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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко после победы своих учеников на юниорском Гран-при в Словакии отвёз их на завтрак в Будапешт.
Плющенко с учениками позавтракал в самом красивом отеле Венгрии
  • РИА Новости

В своём Instagram Плющенко выложил видео, как вместе с учениками завтракает в столице Венгрии. 

«Рубрика «Наши завтраки». В самом красивом отеле Венгрии», — написал Плющенко.

Ученики Плющенко принимали участие в юниорском Гран-при в словацком городе Кошице. Вероника Жилина и Софья Муравьёва заняли первое и второе места в соревнованиях. Кирилл Сарновский одержал победу в мужском одиночном катании. 

Евгений Плющенко является двукратным олимпийским чемпионом, а также трёхкратным победителем чемпионатов мира.

Ранее сообщалось, что российская фигуристка Вероника Жилина выиграла третий этап юниорского Гран-при. 

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