Плющенко с учениками позавтракал в самом красивом отеле Венгрии
- РИА Новости
В своём Instagram Плющенко выложил видео, как вместе с учениками завтракает в столице Венгрии.
«Рубрика «Наши завтраки». В самом красивом отеле Венгрии», — написал Плющенко.
Ученики Плющенко принимали участие в юниорском Гран-при в словацком городе Кошице. Вероника Жилина и Софья Муравьёва заняли первое и второе места в соревнованиях. Кирилл Сарновский одержал победу в мужском одиночном катании.
Евгений Плющенко является двукратным олимпийским чемпионом, а также трёхкратным победителем чемпионатов мира.
Ранее сообщалось, что российская фигуристка Вероника Жилина выиграла третий этап юниорского Гран-при.