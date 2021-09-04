Ученица Плющенко Жилина одержала победу на юниорском этапе Гран-при в Кошице

Российская фигуристка Вероника Жилина выиграла третий этап юниорского Гран-при в Кошице.

Воспитанница академии «Ангелы Плющенко» набрала по итогам двух прокатов 216,92 балла. Второе и третье места также заняли россиянки — Софья Муравьёва (208,25) и Аделия Петросян (201,21) соответственно.

Ещё одна представительница России Мария Захарова в произвольной программе стала шестой и заняла итоговое четвёртое место.

Ранее сообщалось, что фигурист Дмитрий Алиев может принести России третью квоту на ОИ-2022.