Ученица Плющенко Жилина одержала победу на юниорском этапе Гран-при в Кошице
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Воспитанница академии «Ангелы Плющенко» набрала по итогам двух прокатов 216,92 балла. Второе и третье места также заняли россиянки — Софья Муравьёва (208,25) и Аделия Петросян (201,21) соответственно.
Ещё одна представительница России Мария Захарова в произвольной программе стала шестой и заняла итоговое четвёртое место.
Ранее сообщалось, что фигурист Дмитрий Алиев может принести России третью квоту на ОИ-2022.