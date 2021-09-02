Фигурист Алиев может принести России третью квоту на ОИ-2022

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Чемпион Европы по фигурному катанию Дмитрий Алиев может помочь сборной России заработать третью путёвку на зимнюю Олимпиаду в Пекине.
Фигурист Алиев может принести России третью квоту на ОИ-2022
  • Reuters

Дмитрий Алиев выступит на Nebelhorn Trophy в немецком Оберстдорфе, сообщает сайт ISU. По итогам турнира станет известно, сможет ли сборная России использовать третью квоту в мужском одиночном катании на Олимпиаде.

На прошедшем чемпионате мира российские одиночники Михаил Коляда и Евгений Семененко заняли пятое и восьмое места, заработав третью путёвку для команды на сезон-2021/22. Алиеву нужно подтвердить квоту на предстоящем турнире. 

Nebelhorn Trophy пройдёт с 22 по 25 сентября. 

Ранее олимпийский чемпион Алексей Ягудин рассказал об отношении к травле в социальных сетях.

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