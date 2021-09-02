Фигурист Алиев может принести России третью квоту на ОИ-2022
- Reuters
Дмитрий Алиев выступит на Nebelhorn Trophy в немецком Оберстдорфе, сообщает сайт ISU. По итогам турнира станет известно, сможет ли сборная России использовать третью квоту в мужском одиночном катании на Олимпиаде.
На прошедшем чемпионате мира российские одиночники Михаил Коляда и Евгений Семененко заняли пятое и восьмое места, заработав третью путёвку для команды на сезон-2021/22. Алиеву нужно подтвердить квоту на предстоящем турнире.
Nebelhorn Trophy пройдёт с 22 по 25 сентября.
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