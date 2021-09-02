Фигурист Алиев может принести России третью квоту на ОИ-2022

Чемпион Европы по фигурному катанию Дмитрий Алиев может помочь сборной России заработать третью путёвку на зимнюю Олимпиаду в Пекине.

Дмитрий Алиев выступит на Nebelhorn Trophy в немецком Оберстдорфе, сообщает сайт ISU. По итогам турнира станет известно, сможет ли сборная России использовать третью квоту в мужском одиночном катании на Олимпиаде.

На прошедшем чемпионате мира российские одиночники Михаил Коляда и Евгений Семененко заняли пятое и восьмое места, заработав третью путёвку для команды на сезон-2021/22. Алиеву нужно подтвердить квоту на предстоящем турнире.

Nebelhorn Trophy пройдёт с 22 по 25 сентября.

Ранее олимпийский чемпион Алексей Ягудин рассказал об отношении к травле в социальных сетях.