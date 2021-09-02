Ягудин высказался о травле с соцсетях

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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин рассказал об отношении к травле в социальных сетях.
Ягудин высказался о травле с соцсетях
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«Не я первый начинаю. Я никогда себе не позволю прийти на страницу чужого человека и нагадить там, и я не приемлю такого поведения по отношению к себе», — сказал Ягудин в своём Instagram в рамках марафона «Новое Знание». 

Он также добавил, что его жена Татьяна Тотьмянина, олимпийская чемпионка в парном катании, учит его не обращать внимания на неприятные комментарии. 

Алексей Ягудин выиграл Олимпийские игры в 2002 году. Он также является четырёхкратным чемпионом мира. 

Ранее Ягудин высказался о серебре россиянки Дины Авериной на Олимпиаде в Токио. 

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