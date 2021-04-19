Зайцев: Мишина и Галлямов должны были выстрелить

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Александр Зайцев рассказал, почему не удивился победе Анастасии Мишиной и Александра Галлямова на чемпионате мира в Стокгольме.

«Для меня их победа не была неожиданной. Мишину я ещё знаю с юниорок, когда она каталась с другим партнёром и была чемпионкой мира. Она уже давно известная и сильная парница. Я знал, что Мишина с Галлямовым должны выстрелить, и оказалось, что это произошло уже сейчас», — сказал Зайцев RT.

Он также отметил, что паре помогла выиграть необходимость заново проходить отбор на первенство планеты после четвёртого места на чемпионате России.

«Здесь как раз всё естественно. Они должны были выстрелить, но когда — неизвестно. Ведь Мишина и Галлямов катаются вместе не так уж долго, им нужно прочувствовать партнёра, добиться стабильности на тренировках и соревнованиях. Думаю, им как раз и помогло то, что приходилось всё время отбираться и везде бороться. Поэтому они оказались полностью готовы», — добавил Зайцев.

Ранее Мишина поблагодарила за поддержку на командном ЧМ.