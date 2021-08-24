Медведева — об уходе от Тутберидзе: мы обе накуролесили в своё время
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«Мы обе накуролесили в своё время. С себя я тоже ответственности не снимаю, я не божий одуванчик. Но самое главное, что сейчас всё хорошо. Мы с Этери общаемся нормально, поддерживаем отношения. Прошлое — это просто прошлое», — заявила Медведева в интервью YouTube-каналу Fametime TV.
Она также рассказала, что новость о своём уходе к канадскому специалисту Брайану Орсеру сообщила Тутберидзе через Федерацию фигурного катания России.
Фигуристка ушла от Этери Тутберидзе после Олимпиады-2018, на которой она завоевала серебряную медаль. Золото выиграла другая воспитанница российского тренера — Алина Загитова. Год назад Медведева вернулась к Тутберидзе.
Ранее Медведева призналась, что не понимает, почему её обвиняют в унижении Загитовой.