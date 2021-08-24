Медведева — об уходе от Тутберидзе: мы обе накуролесили в своё время

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала о конфликте с тренером Этери Тутберидзе.

«Мы обе накуролесили в своё время. С себя я тоже ответственности не снимаю, я не божий одуванчик. Но самое главное, что сейчас всё хорошо. Мы с Этери общаемся нормально, поддерживаем отношения. Прошлое — это просто прошлое», — заявила Медведева в интервью YouTube-каналу Fametime TV.

Она также рассказала, что новость о своём уходе к канадскому специалисту Брайану Орсеру сообщила Тутберидзе через Федерацию фигурного катания России.

Фигуристка ушла от Этери Тутберидзе после Олимпиады-2018, на которой она завоевала серебряную медаль. Золото выиграла другая воспитанница российского тренера — Алина Загитова. Год назад Медведева вернулась к Тутберидзе.

Ранее Медведева призналась, что не понимает, почему её обвиняют в унижении Загитовой.