Медведева не понимает, почему её обвиняют в унижении Загитовой
- Reuters
«Возможно, кому-то показалось, но я не оскорбляла Алину. Я могла быть в плохом настроении, злиться, но я точно знаю, что никогда ничем её не обижала. А мне приписывают, будто бы я человека оскорбляла, унижала. Кому такое понравится?» — сказала Медведева в интервью YouTube-каналу FAMETIME TV.
На Олимпиаде-2018 Загитова опередила Медведеву и выиграла золото соревнований. Обеих фигуристок тренировала Этери Тутберидзе.
После Олимпийских игр Медведева покинула Тутберидзе и перешла к канадскому тренеру Брайану Орсеру. Год назад фигуристка вернулась к российскому наставнику.
Ранее сообщалось, что Медведева и Загитова не вошли в состав сборной России на предстоящий олимпийский сезон.