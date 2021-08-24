Медведева не понимает, почему её обвиняют в унижении Загитовой

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Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала об отношениях с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой.
Медведева не понимает, почему её обвиняют в унижении Загитовой
  • Reuters

«Возможно, кому-то показалось, но я не оскорбляла Алину. Я могла быть в плохом настроении, злиться, но я точно знаю, что никогда ничем её не обижала. А мне приписывают, будто бы я человека оскорбляла, унижала. Кому такое понравится?» — сказала Медведева в интервью YouTube-каналу FAMETIME TV.

На Олимпиаде-2018 Загитова опередила Медведеву и выиграла золото соревнований. Обеих фигуристок тренировала Этери Тутберидзе.

После Олимпийских игр Медведева покинула Тутберидзе и перешла к канадскому тренеру Брайану Орсеру. Год назад фигуристка вернулась к российскому наставнику.

Ранее сообщалось, что Медведева и Загитова не вошли в состав сборной России на предстоящий олимпийский сезон.

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