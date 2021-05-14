«Сборная — это результат»: Загитова и Медведева не попали в состав национальной команды России на олимпийский сезон

Исполком ФФККР не включил Алину Загитову и Евгению Медведеву в состав сборной России на сезон-2020/21. Об этом сообщил генеральный директор организации Александр Коган. В связи с этим спортсменки практически лишились шансов отобраться на Олимпийские игры в Пекине. Двукратная чемпионка мира назвала справедливым решение федерации, но при этом отметила, что не намерена завершать карьеру.

Исполком Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) утвердил состав сборной на олимпийский сезон. В женскую команду не вошли сразу две спортсменки, ещё не так давно бывшие лидерами одиночного катания, — Алина Загитова и Евгения Медведева. Эту информацию подтвердил генеральный директор организации Александр Коган.

«Загитовой и Медведевой в списках, которые утвердил вчера исполком, нет. Они не вошли в состав в соответствии с критериями Минспорта», — цитирует Когана ТАСС.

По информации СМИ, за попадание на Олимпийские игры, которые пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине, поборются Камила Валиева, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачёва, Майя Хромых и Анна Щербакова. В качестве запасных выступят Алёна Косторная и Елизавета Нугуманова. Напомним, что Россия имеет максимальную квоту на женском турнире, поэтому её представят три фигуристки. Окончательный состав будет сформирован после чемпионата Европы в Таллине.

Некоторых поклонников фигурного катания могло удивить непопадание Загитовой и Медведевой в команду, что практически полностью лишило их шансов поехать на свои вторые Игры. В их пользу говорили былые заслуги — Алина в 2019 году стала второй фигуристкой в истории, собравшей победы на всех крупных международных соревнованиях, включая Олимпиаду. В активе Евгении — победные дубли на чемпионатах континента и мира — в 2016-м и 2017-м — и два серебра Игр в Пхёнчхане.

В то же время обе спортсменки полностью пропустили сезон-2020/21. Последний раз Загитова выходила на лёд в финале Гран-при в декабре 2019 года, в котором заняла лишь шестое место. В преддверии чемпионата России она заявила о временной приостановке карьеры. И хотя фигуристка неоднократно подчёркивала, что тренируется в прежнем режиме, а пауза касается лишь соревновательной деятельности, эксперты выражали мнение, что на полноценное возвращение надеяться не стоит.

Это неутешительное для поклонников утверждение подтверждали и выступления в ледовых шоу, которым Загитова отдала предпочтение во время перерыва. Так, в начале ноября она допускала ошибки на шоу «Влюблённые в фигурное катание». Ситуация повторилась и на показательных прокатах в рамках московского этапа Гран-при. Причём в обоих случаях проблемы возникли на одном из самых любимых элементов фигуристки — тройном лутце. Во время весеннего тура группы Тутберидзе олимпийская чемпионка также не обошлась без помарок.

В отличие от одногруппницы, Медведева не заявляла о приостановке карьеры и даже намеревалась принять участие в стартах сезона-2020/21. Однако ограничилась предсезонными контрольными прокатами, на которых было заметно, что фигуристка находится не в лучшей форме, — сказалась хроническая травма спины. При этом болельщики до последнего надеялись увидеть Евгению на этапе Кубка России, однако планам помешал перенесённый в достаточно тяжёлой форме коронавирус.

Попасть в олимпийскую сборную обеим также будет непросто из-за слишком высокой конкуренции в российском одиночном катании. В следующем сезоне получат возможность выступать на взрослых международных стартах сразу три талантливые фигуристки Этери Тутберидзе, занявшие весь пьедестал в финале Кубка России, — Валиева, Хромых и Усачёва.

По итогам прошедших соревнований в числе основных претенденток на поездку в Пекин называют новоиспечённую чемпионку мира Щербакову и обладательницу бронзы Трусову. Не стоит списывать со счетов и Туктамышеву, продолжающую совершенствовать своё мастерство и удивлять поклонников своего таланта.

Кроме того, ещё пару лет назад фигуристки могли рассчитывать на триумф и без тройного акселя и четверных прыжков, которых нет в арсенале ни Загитовой, ни Медведевой. Сейчас же составить конкуренцию без них будет крайне непросто, учитывая, что каждая из потенциальных участниц Олимпиады-2022 обладает хотя бы одним элементом ультра-си.

Комментируя непопадание в сборную, Медведева отметила справедливость этого решения. По её словам, есть спортсменки, которые заслуживают вызова больше неё.

«Бывают разные ситуации. Можно пропустить сезон, другой, потом вернуться и добиться результатов. И таких примеров в мире фигурного катания было много. Поэтому я нормально отнеслась к решению федерации и не планирую бросать тренировки», — заявила Медведева.

«Жизнь не заканчивается на спорте высших достижений»

Для экспертов отсутствие обеих фигуристок в сборной на олимпийский сезон не стало неожиданностью. Специалист по танцам на льду Александр Жулин пояснил, что при формировании состава исполком ФФККР ориентировался на спортивный принцип. С его мнением солидарна и трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина.

«Сборная определяется по результатам предыдущего сезона. Какие могут быть вопросы? Сборная — это не элитный клуб, сборная — это результат. Завершение карьеры? Это решать спортсменкам и тренерам», — цитирует Роднину «Чемпионат».

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, в свою очередь, напомнила о своих словах, сказанных после объявления о приостановке карьеры олимпийской чемпионкой.

«Когда Загитова выступила на телевидении, объявив о тайм-ауте, я сказала, что эту девочку мы больше не увидим никогда. Какие безобразные статьи посыпались на меня! Они честным трудом заработали себе имя, которое всю жизнь на них будет работать. Я хочу, чтобы у них сложилась жизнь, чтобы у них были интересные постановки. Чтобы люди шли на них и кричали «браво», чтобы жизнь продолжалась. Жизнь не заканчивается на спорте высших достижений», — подчеркнула Тарасова.

Что касается Медведевой, то двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков предположил, что фигуристка вряд ли планирует выступать в официальных соревнованиях, так как её летняя подготовка будет посвящена ледовым шоу.

«Я не помню, чтобы был такой прецедент в истории, когда после участия в ледовых спектаклях кто-то по ходу сезона возвращался в профессиональный спорт и выигрывал потом Олимпиаду. Обычно это происходит после сезона. Меня отсутствие Загитовой и Медведевой в списке сборной не удивило», — приводит слова Транькова РИА Новости.

Олимпийская чемпионка 1988 года Наталья Бестемьянова также отметила, что обе фигуристки сосредоточены на иных задачах. По её мнению, непопадание в состав команды — совместное решение Алины и Евгении с тренерами и федерацией.

«Они востребованы в любых шоу, телевизионных проектах и рекламах. У них достаточно работы. Отсутствие Медведевой и Загитовой в заявке абсолютно очевидно. Фигурное катание — это один из самых популярных видов спорта в нашей стране. И сегодня, помимо любительского спорта, существует профессиональная карьера фигуриста. Девочки сейчас занимаются своей профессиональной карьерой. Будут этим заниматься ещё много-много лет», — сказала Бестемьянова.