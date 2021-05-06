Леонова считает, что шансы Трусовой у Тутберидзе попасть на ОИ такие же, как и у Плющенко

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Серебряный призёр чемпионата мира 2012 года по фигурному катанию Алёна Леонова оценила шансы Александры Трусовой попасть на зимние Игры 2022 года в Пекине.
Леонова считает, что шансы Трусовой у Тутберидзе попасть на ОИ такие же, как и у Плющенко
  • Reuters

«Шансы Трусовой у Тутберидзе попасть на Олимпиаду такие же, как и у Плющенко. У всех шансы равны, на самом деле. Если Трусова будет такая же уверенная, как раньше, и будет делать все свои четверные, то у неё все шансы», — приводит слова Леоновой Sport24.

Она также высказала мнение о том, сможет ли Трусова выдержать конкуренцию в группе Тутберидзе.

«Выживает сильнейший. У Этери Георгиевны такой принцип работы: девочки работают самостоятельно, а она их держит в ежовых рукавицах, чтобы всё было идеально. Если посмотреть результаты соревнований — у неё все девчонки хорошие и стабильные. Не видно, чтобы кому-то уделялось больше внимания», — добавила Леонова.

Трусова перешла в академию  Плющенко из группы Тутберидзе в мае 2020 года, а в мае 2021 года 16-летняя фигуристка вернулась к предыдущему тренеру.

Ранее сообщалось, что Оксана Баюл высказалась о прекращении сотрудничества Трусовой с Плющенко.

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