Жулин: отсутствие Загитовой и Медведевой в составе сборной меня не удивило
- РИА Новости
«Отсутствие Загитовой и Медведевой в составе сборной меня не удивило. Список определяется по результатам прошлого сезона. Всё очевидно», — цитирует Жулина «Чемпионат».
Также тренер прокомментировал разговоры о возможном завершении карьеры Загитовой и Медведевой.
«Пусть говорят. А касаемо невключения в состав Медведевой и Загитовой вопросов возникать не должно», — сказал он.
Напомним, что в 2022 году в Пекине пройдут зимние Олимпийские игры.
Ранее сообщалось, что Загитова и Медведева не попали в состав сборной России на олимпийский сезон-2021/22.