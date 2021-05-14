Жулин: отсутствие Загитовой и Медведевой в составе сборной меня не удивило

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин отреагировал на непопадание российских фигуристок Алины Загитовой и Евгении Медведевой в состав сборной России на олимпийский сезон-2021/22.

«Отсутствие Загитовой и Медведевой в составе сборной меня не удивило. Список определяется по результатам прошлого сезона. Всё очевидно», — цитирует Жулина «Чемпионат».

Также тренер прокомментировал разговоры о возможном завершении карьеры Загитовой и Медведевой.

«Пусть говорят. А касаемо невключения в состав Медведевой и Загитовой вопросов возникать не должно», — сказал он.

Напомним, что в 2022 году в Пекине пройдут зимние Олимпийские игры.

Ранее сообщалось, что Загитова и Медведева не попали в состав сборной России на олимпийский сезон-2021/22.