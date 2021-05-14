Тарасова отреагировала на непопадание Загитовой и Медведевой в состав сборной России

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала непопадание российских фигуристок Алины Загитовой и Евгении Медведевой в состав сборной России на олимпийский сезон-2021/22.

«Когда Загитова выступила на телевидении, объявив о тайм-ауте, я сказала, что эту девочку мы больше не увидим никогда. Получается так, как я сказала. Какие безобразные статьи посыпались на меня!» — цитирует Тарасову «Чемпионат».

Тренер отмечает, что Загитова и Медведева честным трудом заработали себе имя, которое всю жизнь на них будет работать.

«Я хочу, чтобы у них сложилась жизнь, чтобы у них были интересные постановки. Чтобы люди шли на них и кричали «браво», чтобы жизнь продолжалась», — сказала она.

Напомним, что в 2022 году в Пекине пройдут зимние Олимпийские игры.

Ранее сообщалось, что Загитова и Медведева не попали в состав сборной России на олимпийский сезон-2021/22.