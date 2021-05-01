«Не разглашаем причин расставания»: Плющенко объявил об уходе Трусовой

Фигуристка Александра Трусова ушла от своего тренера Евгения Плющенко. По словам двукратного олимпийского чемпиона, спортсменка не стала продлевать с ним контракт, который закончился 1 мая, и они расстались по обоюдному согласию. Их сотрудничество продлилось один сезон, за который Трусова смогла стать бронзовым призёром чемпионата России и мира, сохранив статус одной из сильнейших одиночниц планеты. Как сообщают СМИ, спортсменка уже приступила к тренировкам в «Хрустальном», где занимаются подопечные Этери Тутберидзе.

Российская фигуристка Александра Трусова завершила сотрудничество с Евгением Плющенко и вернулась к Этери Тутберидзе, с которой будет готовиться к новому олимпийскому сезону. Об этом сообщил бывший тренер бронзовой призёрки чемпионата мира в одиночном катании. По его словам, контракт между ним и спортсменкой закончился, и больше работать вместе они не будут.

«С замечательной Сашей Трусовой мы прошли очень плодотворный сезон! Выиграли два этапа Кубка России, бронзу чемпионата России и мира. Это был сложный сезон для всех нас! 1 мая наш контракт закончился, и по обоюдному желанию обеих сторон мы его продлевать не стали», — написал Плющенко в Instagram.

Двукратный олимпийский чемпион сразу же намекнул на то, что Трусова вернётся в «Хрустальный» к своему бывшему тренеру, у которого занималась на протяжении четырёх лет, хотя прямо об этом говорить не стал.

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«Сашу отпускаем обратно и надеемся, что все обещания, которые ей даны «старой-новой» школой, будут в будущем перед ней выполнены. Как сложится её спортивная карьера в будущем, знает только Господь Бог, наши всезнающие хейтеры и уважаемые эксперты по списку. Наша команда «Ангелы Плющенко» не будет гадать, а просто пожелает ей только побед, так как она их заслуживает, будучи очень целеустремлённой и трудоспособной спортсменкой!» — добавил тренер.

Плющенко не стал называть причины, из-за которых их дальнейшее сотрудничество оказалось невозможным, но отметил, что они сохраняют хорошие отношения друг с другом.

«По условиям нашего соглашения, мы не разглашаем причин нашего расставания. Может быть, когда-нибудь, спустя годы, но точно не сейчас. Остаёмся, безусловно, друзьями. Надеемся в будущем увидеть её не раз на наших шоу и в гостях. Как показывает практика, жизнь — это забег на длинную дистанцию, а это только её начало. От нас Александра уезжает на белом коне, с бронзовой медалью чемпионата мира на шее и с приличным счётом на банковской карте, а также с восстановленным после пандемии арсеналом из пяти четверных прыжков! Надеемся, в будущем ей не придётся давать унизительные интервью с элементами раскаяния телевизионным каналам. Тут уж точно не тот случай. Куда она возвращается, она идёт по многочисленным приглашениям, без испытательного срока и в статусе одной из самых сильных девочек-одиночниц мира!» — заявил Плющенко.

По данным Telesport, Трусова объявила об уходе из академии Плющенко накануне. Расставание действительно прошло без конфликтов, хотя тренер и ученица до последнего продолжали работать без претензий друг к другу и не имели никаких предпосылок для прекращения сотрудничества.

Пока официально о возвращении Трусовой именно в группу Тутберидзе не сообщалось. При этом, по информации «Матч ТВ», уже 1 мая спортсменка приехала на каток «Хрустальный» и провела первую тренировку с остальной командой. Директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев отметил, что был бы рад возвращению Трусовой, но последнее слово в этом вопросе остаётся за тренером.

«Все вопросы к Тутберидзе. Пока не могу подтвердить. Но я точно занимался возвращением Трусовой. А всё остальное — к Этери Георгиевне. Может, у неё свои планы. Я стараюсь и для самбо, и для дзюдо, и для всех видов. Я должен держать определённый баланс. Если мы вкладываем в учеников душу, сердце и финансы, почему мы должны помахать им рукой и разойтись? В большинстве случаев ученики ошибаются в том, что уходят, а потом жалеют об этом. Иногда нужно помочь им, дать возможность опомниться, вернуться», — сказал Лайшев «Чемпионату».

Интересно, что ровно месяц назад директор «Самбо-70» утверждал, что возвращение Трусовой состоится и что якобы она сама говорила ему о таком желании. В команде Плющенко тогда назвали его слова первоапрельской шуткой. А за несколько дней до этого Трусова говорила, что менять тренера в следующем сезоне не собирается и работа с Плющенко её устраивает.

Период сотрудничества Трусовой с двукратным олимпийским чемпионом можно оценивать по-разному. С одной стороны, фигуристка смогла сохранить свой главный козырь, с которым ей под силу претендовать на победу на любом турнире, — возможность исполнять пять четверных прыжков в произвольной программе, что она продемонстрировала на чемпионате мира в Стокгольме. Правда, тогда удачными были только три попытки, но даже их Трусовой хватило для того, чтобы набрать лучшие баллы за прокат и подняться с 12-го места на третье.

С другой, Трусовой пока не хватает стабильности выступлений, и терять баллы она может не только на квадах, но и на более простых прыжках, а у её тройного флипа судьи весь сезон фиксировали неправильное ребро. Трусова также не добилась заметного прогресса в оценках за компоненты и так и не смогла выучить тройной аксель, который должен был стать ещё одним коронным элементом.

В конечном счёте выходит, что Трусова так и осталась примерно на таком же уровне, на котором была до ухода от Тутберидзе — её огромный потенциал позволяет держаться в тройке лучших как в России, так и в мире, но без его полной реализации она не претендует на что-то большее. При этом в следующем сезоне Трусовой уже может не хватать того, что она сохранила за год тренировок у Плющенко. Конкуренция в женском одиночном катании вырастет за счёт появления целого ряда бывших юниорок, некоторые из которых теперь являются одногруппницами Трусовой, и удержаться в сборной России станет гораздо труднее, если не продолжать прогрессировать. Именно это и нужно будет 16-летней фигуристке.