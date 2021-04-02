Слухи о возвращении Трусовой и угрозы судом: как разворачивается конфликт между директором «Самбо-70» и женой Плющенко

Директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев заявил о возвращении фигуристки Александры Трусовой в группу Этери Тутберидзе. По его словам, о желании покинуть академию Евгения Плющенко ему сообщила сама спортсменка. При этом в обеих школах опровергли информацию о трансфере, а супруга Плющенко Яна Рудковская назвала Лайшева «сказочником». Кроме того, Лайшев пригрозил продюсеру судом за её высказывания о нём.

В российском фигурном катании продолжает набирать обороты новый конфликт между командами Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко. Директор спортивной школы «Самбо-70» Ренат Лайшев выступил с неожиданным заявлением о том, что бронзовая медалистка чемпионата мира Александра Трусова покидает академию «Ангелы Плющенко» и возвращается в «Хрустальный». Учитывая то, что сообщение появилось в СМИ 1 апреля, его можно было бы принять за розыгрыш, однако чиновник подчеркнул, что вовсе не шутит.

«Александра Трусова вернётся обязательно. Это произойдёт на днях. Никакой шутки в этом нет. Это единая семья, она очень хорошая девочка, мы все её любим. Мы знаем, что при её мудрых родителях, при её рассудительности она будет в единой семье «Самбо-70», — цитирует Лайшева РИА Новости.

Вскоре директор «Самбо-70» добавил, что фигуристка сама пообещала ему вернуться в группу Тутберидзе, которую покинула в мае 2020 года. Кроме того, он вновь не удержался от выпада в адрес Плющенко и его супруги Яны Рудковской. По его мнению, они «живут слухами и скандалами», в то время как его школа в первую очередь заботится об учениках и их спортивных результатах.

Реакция противоположной стороны не заставила себя долго ждать. Рудковская назвала Лайшева «сказочником», а Плющенко отметил, что они оценили его первоапрельскую шутку.

«Отберите уже телефон у Лайшева. Скоро уже 2 апреля», — написал тренер.

В последнее время трансферы между двумя командами — далеко не редкость, поэтому заявление чиновника вызвало бурную реакцию. И хотя президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков заверил, что ему ничего неизвестно о возвращении Трусовой, некоторые эксперты начали всерьёз рассуждать о том, пошёл бы такой шаг на пользу самой фигуристке.

Так, серебряная медалистка чемпионата мира 2012 года Алёна Леонова напомнила, что Трусова больше прогрессировала именно в «Хрустальном». А заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова подчеркнула, что последнее слово должно остаться за спортсменкой.

«Её мнение — это самое главное. Но почему если она ушла к Плющенко, то не должна вернуться к Тутберидзе? Мне кажется, что это может пойти на пользу. Если она в состоянии делать одно, то и в состоянии делать другое. А обижаться на неё не надо, она ребёнок и ищет свою правду», — уверена Тарасова.

В итоге возможность потенциального трансфера опроверг сначала источник в «Ангелах Плющенко», а затем и сама Этери Тутберидзе.

«Серьёзно, какой можно дать комментарий по поводу её возвращения… Кто это сказал? Лайшев не имеет абсолютно никакого отношения к нашей работе. Слушайте, отстаньте от меня, нет, ничего я не подтверждаю», — приводит слова специалиста сайт телеканала «РЕН ТВ».

Очередные споры между двумя школами начались сразу после чемпионата мира в Стокгольме. Тогда Рудковская высмеяла ошибку одного из изданий, назвавшего её женой Алексея Ягудина. Она пошутила, что было бы хуже, если бы её назвали мужем Тутберидзе. В ответ Лайшев оскорбил продюсера и посетовал на «кражу» Трусовой.

Многих возмутила несдержанность чиновника, но тот не спешил брать свои слова обратно. Напротив, он обвинил Рудковскую в распространении слухов о том, что живёт с Тутберидзе, а также вновь поставил под сомнение работу команды Плющенко. Впоследствии директор «Самбо-70» даже пригрозил продюсеру судом.

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«При всех высказываниях и прочих делах я готов подать на Рудковскую в суд, если она будет дальше развивать такие гадкие слухи про мою семью. Мне, 60-летнему человеку, говорить такие вещи — не могу не реагировать. У меня есть семья, и в ней есть вопросы: «Папа, почему так говорят?». Я же не могу сказать, что есть вот такая бестолковая Рудковская, которая такое говорит. Она хочет испортить мою семью? Это самое некрасивое, бескультурное и неприличное дело», — цитирует Лайшева «Чемпионат».

В свою очередь, Рудковская опровергла обвинения в распространении ложной информации о Лайшеве, заявив, что даже не представляла, как он выглядит. Кроме того, она пригрозила ему собрать бывших фигуристов «Хрустального» и их родственников и раскрыть компрометирующую информацию о школе и её директоре.

«Они с удовольствием поделятся со зрителями кухней «Хрустального», там, где он управляет и щёчки надувает! Историй не на одну передачу хватит, поверьте! И посыпятся скелеты из закромов — скелеты Полишинеля!», — цитирует Рудковскую «Комсомольская правда».

Конфликты между представителями школ Тутберидзе и Плющенко начались в прошлом, когда «Хрустальный» сначала покинула Трусова, а затем Алёна Косторная, позднее вернувшаяся к прежней наставнице. Стороны периодически обвиняют друг друга в переманивании спортсменов, неправильных методиках работы и якобы несправедливых оценках на соревнованиях.

«Лично для меня чемпионат мира, конечно же, интереснее этой «холодной войны». Ничего не знаю об оскорбительном высказывании Лайшева в адрес Рудковской. Ну что тут можно сказать? Это опять какой-то бред. Мне нечего сказать, пускай сами разбираются. Конечно, слова Лайшева неприемлемы по отношению к женщине. Но у всех свои тараканы, поэтому не знаю», — отметила Леонова в интервью порталу «Новый Век».