Глава «Самбо-70» заявил, что Трусова пообещала вернуться к Тутберидзе

Генеральный директор центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев заявил, что российская фигуристка Александра Трусова обещала ему вернуться в группу тренера Этери Тутберидзе.

«Мы живём школой, детьми и участвуем в 26 видах спорта. А Рудковская и Плющенко живут слухами и скандалами. Они взяли к себе Сашу Трусову и вокруг этого прыгают. Хотя Трусова пообещала мне, что скоро придёт обратно в школу», — цитирует Лайшева «Чемпионат».

В мае 2020 года российская фигуристка Александра Трусова ушла из «Самбо-70», где тренировалась у Этери Тутберидзе, в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

На чемпионате мира в Стокгольме Трусова завоевала бронзовую медаль.

Ранее Яна Рудковская выступила с заявлением в адрес главы «Самбо-70».