Рудковская выступила с заявлением в адрес главы «Самбо-70»

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Жена двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и известный продюсер Яна Рудковская ответила на оскорбление со стороны генерального директора центра спорта и образования «Самбо-70» Рената Лайшева.
Рудковская выступила с заявлением в адрес главы «Самбо-70»
  • РИА Новости

«Я не знала, что, отвечая на шутку Алексея Ягудина, обсуждаю интимную жизнь некоего Рената Лайшева, но каждый видит то, что хочет. Где Ренат прочитал, что я сказала, что он живёт с Этери Тутберидзе? В каком издании? Я даже не знала, кто вы, как выглядите, чтобы про вас что-то вообще говорить. Хочу лишь сказать, что все эти высказывания — чистой воды провокации!» — цитирует Рудковскую «Комсомольская правда».

Продюсер отметила, что Лайшев не имеет права её оскорблять.

«Очнитесь, я вам не жена, не любовница и не ваша секретарша, чтобы меня дурой называть! Вы, видимо, плывя по реке жизни, берега попутали. Рассказываете в интервью, какой вы молодец, что оскорбили женщину. Как вам все звонят и говорят, что вы правильно сделали, что меня оскорбили!» — сказала она.

Жена Плющенко попросила объяснить главе «Самбо-70», что российскую фигуристку Александру Трусову никто не крал.

«Она не вещь, а живой человек. Перешла она в трансферное окно, а до этого пришла к Тутберидзе от нашего прекрасного тренера Александра Волкова со всеми тройными. Тогда Лайшев тоже её украл?!» — сказала Рудковская.

Также продюсер попросила передать Лайшеву, что если он продолжит в том же духе в её адрес, в адрес её семьи, их клуба «Ангелы Плющенко» или хоть одного их спортсмена, то она соберёт родителей, детей и бывших спортсменов, которые ушли из «Хрустального».

«Они с удовольствием поделятся со зрителями кухней «Хрустального», там, где он управляет и щёчки надувает! Историй не на одну передачу хватит, поверьте! И посыпятся скелеты из закромов — скелеты Полишинеля!» — добавила она.

В мае 2020 года российская фигуристка Александра Трусова ушла из «Самбо-70», где тренировалась у тренера Этери Тутберидзе, в академию Плющенко. 

На чемпионате мира в Стокгольме Трусова завоевала бронзовую медаль.

Ранее сообщалось, что директор «Самбо-70» оскорбил Рудковскую и призвал Трусову вернуться.

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