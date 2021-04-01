Глава «Самбо-70» пригрозил Рудковской судом за распространение слухов о его семье

Генеральный директор центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев пригрозил судом продюсеру Яне Рудковской — жене двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

«Если есть такая возможность, передайте Рудковской, что у нас никакой внутренней кухни нет. Мы высокоинтеллигентные люди, те обзывательства, что я живу с Этери Георгиевной, — возмущению нет предела! У меня есть семья и четверо детей. При всех высказываниях и прочих делах я готов подать на Рудковскую в суд, если она будет дальше развивать про мою семью такие гадкие слухи», — цитирует Лайшева «Чемпионат».

Он также назвал действия продюсера некрасивыми и бескультурными. По его мнению, поведение Рудковской и Плющенко — хулиганство. Лайшев подчеркнул, что не намерен оправдываться перед ними.

В мае 2020 года российская фигуристка Александра Трусова ушла из «Самбо-70», где тренировалась у Этери Тутберидзе, в академию Плющенко.

На чемпионате мира в Стокгольме спортсменка завоевала бронзовую медаль.

Ранее глава «Самбо-70» заявил, что Трусова пообещала вернуться к Тутберидзе.