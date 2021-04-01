Рудковская назвала провокацией заявления Лайшева об уходе Трусовой
- РИА Новости
«Это провокация или, наверное, первоапрельская шутка от педагога-провокатора. Он же шутник, мечтатель и сказочник! Мы все вместе посмеялись над ним в очередной раз!» — приводит слова Рудковской РИА Новости.
16-летняя Трусова перешла из группы Этери Тутберидзе, проводящей тренировки на катке «Хрустальный», являющемся частью «Самбо-70», к Плющенко в мае 2020 года.
Ранее Лайшев заявил, что не шутит по поводу возвращения Трусовой в группу Тутберидзе.