Рудковская назвала провокацией заявления Лайшева об уходе Трусовой

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Известный продюсер Яна Рудковская, жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, прокомментировала заявления генерального директора центра спорта и образования «Самбо-70» Рената Лайшева о намерении фигуристки Александры Трусовой сменить тренера.
Рудковская назвала провокацией заявления Лайшева об уходе Трусовой
  • РИА Новости

«Это провокация или, наверное, первоапрельская шутка от педагога-провокатора. Он же шутник, мечтатель и сказочник! Мы все вместе посмеялись над ним в очередной раз!» — приводит слова Рудковской РИА Новости.

16-летняя Трусова перешла из группы Этери Тутберидзе, проводящей тренировки на катке «Хрустальный», являющемся частью «Самбо-70», к Плющенко в мае 2020 года.

Ранее Лайшев заявил, что не шутит по поводу возвращения Трусовой в группу Тутберидзе.

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