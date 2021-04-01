Лайшев заявил, что не шутит по поводу возвращения Трусовой в группу Тутберидзе
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«Александра Трусова вернётся обязательно. Это произойдёт на днях. Никакой шутки в этом нет. Это единая семья, она очень хорошая девочка, мы все её любим. Мы знаем, что при её мудрых родителях, при её рассудительности она будет в единой семье «Самбо-70», — цитирует Лайшева РИА Новости.
В мае 2020 года российская фигуристка Александра Трусова ушла из «Самбо-70», где тренировалась у Этери Тутберидзе, в академию Плющенко.
На чемпионате мира в Стокгольме спортсменка завоевала бронзовую медаль.
Ранее глава «Самбо-70» пригрозил жене Плющенко Яне Рудковской судом за распространение слухов о его семье.