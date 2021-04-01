Лайшев заявил, что не шутит по поводу возвращения Трусовой в группу Тутберидзе

Генеральный директор центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал своё высказывание по поводу того, что российская фигуристка Александра Трусова пообещала вернуться в группу Этери Тутберидзе.

«Александра Трусова вернётся обязательно. Это произойдёт на днях. Никакой шутки в этом нет. Это единая семья, она очень хорошая девочка, мы все её любим. Мы знаем, что при её мудрых родителях, при её рассудительности она будет в единой семье «Самбо-70», — цитирует Лайшева РИА Новости.

В мае 2020 года российская фигуристка Александра Трусова ушла из «Самбо-70», где тренировалась у Этери Тутберидзе, в академию Плющенко.

На чемпионате мира в Стокгольме спортсменка завоевала бронзовую медаль.

Ранее глава «Самбо-70» пригрозил жене Плющенко Яне Рудковской судом за распространение слухов о его семье.