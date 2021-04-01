Тутберидзе прокомментировала слухи о возможном возвращении Трусовой от Плющенко

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе прокомментировала заявление генерального директора центра спорта и образования «Самбо-70» Рената Лайшева, заявившего о намерении Александры Трусовой вернуться в её группу из академии Евгения Плющенко.

«Серьёзно, какой можно дать комментарий по поводу её возвращения… Кто сказал по поводу возвращения? Лайшев не имеет отношения к нашей работе никакого абсолютно. Слушайте, отстаньте от меня, нет, ничего я не подтверждаю», — приводит слова Тутберидзе «Рен-ТВ».

16-летняя Трусова перешла из группы Этери Тутберидзе, проводящей тренировки на катке «Хрустальный», являющемся частью «Самбо-70», к Плющенко в мае 2020 года.

Ранее Плющенко отреагировал на слухи о возможном возвращении Трусовой к Тутберидзе.