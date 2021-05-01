Губерниев заявил, что не удивлён новостью об уходе Трусовой от Плющенко

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на новость об уходе бронзовой призёрки чемпионата мира Александры Трусовой из академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и возвращении спортсменки в группу Этери Тутберидзе.

«Я недавно общался с Трусовой, с её представителями. Мы эту тему в эфире не обсуждали, но для меня было понятно, что как раз идут интенсивные переговоры по возвращению к Тутберидзе. Поэтому я совсем не удивлён этой новости», — цитирует Губерниева Sport24.

По его мнению, данный переход связан с тем, что перед олимпийским сезоном спортсменам лучше работать с проверенными специалистами, а Тутберидзе является сильнейшим тренером страны на данный момент. При этом он пожелал Плющенко не унывать, так как тот является отличным специалистом.

«Уверен, их школа ещё подготовит своих сильных спортсменов. Конкуренция среди тренеров всегда должна быть», — добавил Губерниев.

До этого Евгений Плющенко объявил об уходе Александры Трусовой из своей академии и её возвращении в школу «Самбо-70», где она ранее тренировалась под руководством Этери Тутберидзе.

На мировом первенстве в Стокгольме 16-летняя Трусова завоевала бронзовую медаль, хотя в короткой программе стала 12-й. Также в этом сезоне она стала третьей на чемпионате России и дважды победила на этапах Кубка страны.

Ранее Татьяна Тарасова ответила на вопрос, как можно оценить то, что из академии Плющенко в очередной раз ушла фигуристка.