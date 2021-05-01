Тарасова: Плющенко захватил чужих девочек и представлялся чуть ли не тренером номер один

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова ответила на вопрос, как можно оценить то, что из академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко в очередной раз ушла спортсменка.

«Так и оценивайте. Мне не казалось, что всё здорово начиналось, когда он захватил чужих девочек и представлялся чуть ли не тренером номер один. Это не совсем так. У него сейчас подрастают девочки и мальчики. Если он хочет стать тренером, то он им станет. Но для этого нужно время», — цитирует Тарасову «Чемпионат».

До этого Евгений Плющенко объявил об уходе Александры Трусовой из своей академии и о её возвращении в школу «Самбо-70», где она ранее тренировалась под руководством Этери Тутберидзе.

На мировом первенстве в Стокгольме 16-летняя Трусова завоевала бронзовую медаль, хотя в короткой программе стала 12-й. Также в этом сезоне она стала третьей на чемпионате России и дважды победила на этапах Кубка страны.

Ранее Тарасова отреагировала на уход Трусовой от Плющенко и возвращение Александры к Тутберидзе.