Тарасова: Плющенко захватил чужих девочек и представлялся чуть ли не тренером номер один

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова ответила на вопрос, как можно оценить то, что из академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко в очередной раз ушла спортсменка.
Тарасова: Плющенко захватил чужих девочек и представлялся чуть ли не тренером номер один
  • АГН «Москва»

«Так и оценивайте. Мне не казалось, что всё здорово начиналось, когда он захватил чужих девочек и представлялся чуть ли не тренером номер один. Это не совсем так. У него сейчас подрастают девочки и мальчики. Если он хочет стать тренером, то он им станет. Но для этого нужно время», — цитирует Тарасову «Чемпионат».

До этого Евгений Плющенко объявил об уходе Александры Трусовой из своей академии и о её возвращении в школу «Самбо-70», где она ранее тренировалась под руководством Этери Тутберидзе. 

На мировом первенстве в Стокгольме 16-летняя Трусова завоевала бронзовую медаль, хотя в короткой программе стала 12-й. Также в этом сезоне она стала третьей на чемпионате России и дважды победила на этапах Кубка страны.

Ранее Тарасова отреагировала на уход Трусовой от Плющенко и возвращение Александры к Тутберидзе.

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