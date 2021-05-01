Тарасова отреагировала на уход Трусовой от Плющенко

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала уход бронзовой призёрки чемпионата мира Александры Трусовой из академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и возвращение спортсменки в группу Этери Тутберидзе.

«Вернуться к Тутберидзе — правильное решение. Возьмёт ли она её обратно? Я бы взяла. Это 100% пойдёт ей на пользу. Что касается Трусовой, то она сильная и справится с этим. Где родился, там и пригодился. Нечего бегать», — цитирует Тарасову «Чемпионат».

До этого Евгений Плющенко объявил об уходе Трусовой из своей академии и её возвращении в школу «Самбо-70», где она ранее тренировалась под руководством Этери Тутберидзе.

На мировом первенстве в Стокгольме 16-летняя Трусова завоевала бронзовую медаль, хотя в короткой программе стала 12-й. Также в этом сезоне она стала третьей на чемпионате России и дважды победила на этапах Кубка страны.

Ранее сообщалось, что Трусова вернулась в «Хрустальный» и уже приняла участие в тренировке.