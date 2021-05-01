«Матч ТВ»: Трусова вернулась в «Хрустальный» и уже приняла участие в тренировке
- © Joosep Martinson - International Skating Union
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Об этом сообщает «Матч ТВ».
До этого Евгений Плющенко объявил об уходе Трусовой из своей академии и её возвращении в школу «Самбо-70», где она ранее тренировалась под руководством Этери Тутберидзе.
На мировом первенстве в Стокгольме 16-летняя Трусова завоевала бронзовую медаль, хотя в короткой программе стала 12-й. Также в этом сезоне она стала третьей на чемпионате России и дважды победила на этапах Кубка страны.
Ранее сообщалось, что Плющенко не стал разглашать причины расставания с Трусовой.