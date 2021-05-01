«Матч ТВ»: Трусова вернулась в «Хрустальный» и уже приняла участие в тренировке

Бронзовая призёрка чемпионата мира по фигурному катанию Александра Трусова вернулась в «Хрустальный» и уже приняла участие в тренировке.

Об этом сообщает «Матч ТВ».

До этого Евгений Плющенко объявил об уходе Трусовой из своей академии и её возвращении в школу «Самбо-70», где она ранее тренировалась под руководством Этери Тутберидзе.

На мировом первенстве в Стокгольме 16-летняя Трусова завоевала бронзовую медаль, хотя в короткой программе стала 12-й. Также в этом сезоне она стала третьей на чемпионате России и дважды победила на этапах Кубка страны.

Ранее сообщалось, что Плющенко не стал разглашать причины расставания с Трусовой.