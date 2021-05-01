Плющенко не стал разглашать причины расставания с Трусовой

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию и тренер Евгений Плющенко сообщил, что не будет разглашать причины прекращения работы с бронзовой призёркой чемпионата мира Александрой Трусовой.

«Как сложится её спортивная карьера в будущем, знают только Господь Бог, наши всезнающие хейтеры и уважаемые эксперты по списку. Наша команда не будет гадать, а просто пожелает ей только побед, так как она их заслуживает, будучи очень целеустремлённой и трудоспособной спортсменкой! По условиям нашего соглашения, мы не разглашаем причины расставания, может быть, когда-нибудь, спустя годы, но точно не сейчас», — написал Плющенко в Instagram.

По его словам, они с Трусовой остаются друзьями и он надеется в будущем видеть её в своих шоу и в гостях.

На мировом первенстве в Стокгольме 16-летняя Трусова завоевала бронзовую медаль, хотя в короткой программе стала 12-й. Также в этом сезоне она стала третьей на чемпионате России и дважды победила на этапах Кубка страны.

Ранее глава «Самбо-70» высказался о возможном возвращении Трусовой после её ухода от Плющенко.