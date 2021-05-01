Глава «Самбо-70» высказался о возможном возвращении Трусовой после её ухода от Плющенко

Генеральный директор центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал возможное возвращение фигуристки Александры Трусовой к тренеру Этери Тутберидзе.

«Пока ничего не могу сказать по поводу её возвращения к нам. Но, как видите, я не врал, что она может вернуться. Такую возможность я не исключаю ни для Трусовой, да и вообще ни для кого, кто ушёл. Для этого и старался, когда говорил про её возвращение. Я буду защищать учеников и тренеров всегда. Это моя задача как руководителя», — цитирует Лайшева Sport24.

На мировом первенстве в Стокгольме 16-летняя Трусова завоевала бронзовую медаль, хотя в короткой программе стала 12-й. Также в этом сезоне она стала третьей на чемпионате России и дважды побеждала на этапах Кубка страны.

Ранее Плющенко объявил о прекращении работы с Трусовой и возвращении фигуристки в «Самбо-70».