Плющенко объявил о прекращении работы с Трусовой и возвращении фигуристки в «Самбо-70»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию и тренер Евгений Плющенко объявил о прекращении сотрудничества с бронзовой призёркой чемпионата мира Александрой Трусовой.

«С замечательной Сашей Трусовой мы прошли очень плодотворный сезон! Выиграли два этапа кубка России, бронзу чемпионатов России и мира. Это был сложный сезон для всех нас! 1 мая наш контракт закончился, и по обоюдному желанию обеих сторон мы его продлевать не стали. Сашу отпускаем обратно и надеемся, что все обещания, которые ей даны «старой-новой» школой, будут в будущем перед ней выполнены», — написал Плющенко в Instagram.

Таким образом, Трусова вернётся в школу «Самбо-70», где она тренировалась под руководством Этери Тутберидзе.

На мировом первенстве в Стокгольме 16-летняя Трусова завоевала бронзовую медаль, хотя в короткой программе стала 12-й. Также в этом сезоне она стала третьей на чемпионате России и дважды побеждала на этапах Кубка страны.

Ранее Трусова объявила о появлении своего фан-клуба в Японии.