Трусова объявила о появлении своего фан-клуба в Японии

Короткая ссылка
Российская фигуристка Александра Трусова объявила о появлении в Японии своего фан-клуба.
Трусова объявила о появлении своего фан-клуба в Японии
  • © Joosep Martinson - International Skating Union
  • Gettyimages.ru

«Дорогие друзья! Рада сообщить об открытии моего фан-клуба в Японии. Япония — особая страна, которая мне очень нравится. И мне нравится, что в этой стране любят фигурное катание!» — написала Трусова в своём Instagram.

На мировом первенстве в Стокгольме 16-летняя Трусова завоевала бронзовую медаль, хотя в короткой программе стала 12-й.

Ранее Трусова отреагировала на обвинение в применении блокаторов гормонов в адрес российских фигуристок.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить