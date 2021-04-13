Трусова объявила о появлении своего фан-клуба в Японии

Российская фигуристка Александра Трусова объявила о появлении в Японии своего фан-клуба.

«Дорогие друзья! Рада сообщить об открытии моего фан-клуба в Японии. Япония — особая страна, которая мне очень нравится. И мне нравится, что в этой стране любят фигурное катание!» — написала Трусова в своём Instagram.

На мировом первенстве в Стокгольме 16-летняя Трусова завоевала бронзовую медаль, хотя в короткой программе стала 12-й.

Ранее Трусова отреагировала на обвинение в применении блокаторов гормонов в адрес российских фигуристок.