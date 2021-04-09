Трусова отреагировала на обвинение в применении блокаторов гормонов в адрес российских фигуристок

Российская фигуристка Александра Трусова ответила на вопрос, применяют ли в группе Этери Тутберидзе препараты, которые замедляют развитие женского организма.

«Нет, никогда не слышала ничего такого. Я не читаю интернет, не читаю комментарии. Родители мне всегда говорили: ешь, что хочешь, это твоё дело. Я ем всё, что хочу, особенно утром. Вечером перед сном стараюсь поменьше есть или не всё подряд, только что-то определённое», — цитирует Трусову радио «Комсомольская правда».

Напомним, что американский журналист Дейв Лиз обвинил российских фигуристок в употреблении блокаторов гормонов, замедляющих развитие женского организма и помогающих не поправляться.

Александра Трусова — бронзовый призёр чемпионата мира 2021 года.

Ранее Трусова прокомментировала точку зрения, что у неё не женское катание.